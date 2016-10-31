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На Закарпатті майже 67% хворих на рак молочної залози дізналися про хворобу на профоглядах

На Закарпатті майже 67% хворих на рак молочної залози дізналися про хворобу на профоглядах

Київ • УНН

 • 14918 перегляди

КИЇВ. 31 жовтня. УНН. У 66,6% жінок на Закарпатті, що були обстежені під час медичних профілактичних акцій за 9 місяців 2016 року, було виявлено рак молочної залози. Про це у відповіді на запит УНН повідомили у департаменті охорони здоров'я Закарпатської ОДА.

Варто відзначити, що частка жінок, у яких було виявлено рак молочної залози під час профілактичних оглядів, зросла із 64,8% у 2015 році – до 66,6% у 2016 році.

Також, за інформацією адміністрації Закарпатського обласного клінічного онкологічного диспансеру, за 9 місяців 2016 року кількість жінок, хворих на рак молочної залози, зменшилася на 6 осіб – до 210 жінок.

Варто відзначити, що частка жінок, у яких було виявлено рак молочної залози у занедбаній формі, зросла із 23% у 2015 році до 28% у 2016 році.

У департаменті також наголосили на тому, що намагаються інформувати населення про можливості профілактики, ранньої діагностики злоякісних новоутворень і важливість здорового способу життя через виступи на радіо, телебаченні та тематичні публікації у періодичних виданнях.

Нагадаємо, як повідомляв УНН, онкологи наголошують: рак грудей у жінок — не вирок. Статистика свідчить про те, що у випадку раннього виявлення проблеми, процес одужання настає у 75–85% жінок.

Також нагадаємо, за словами заступника директора Національного інститут раку Сергія Коровіна, Україна не має належного скринінгу ракових захворювань.

"Тому ми в змозі поки тільки лише займатися профілактикою - за допомогою ваших колег, якоїсь літератури, висвітлювати ці проблеми і говорити про те, що не забувайте звертатися до лікарів", - зазначив він.

Разом з тим, за словами керівника асоціації приватних клінік України Олега Спіженка, система профілактики захворювань має бути створена в Україні на прикладі іноземного досвіду.

Українські Національні Новини

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