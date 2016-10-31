На Закарпатті майже 67% хворих на рак молочної залози дізналися про хворобу на профоглядах

КИЇВ. 31 жовтня. УНН. У 66,6% жінок на Закарпатті, що були обстежені під час медичних профілактичних акцій за 9 місяців 2016 року, було виявлено рак молочної залози. Про це у відповіді на запит УНН повідомили у департаменті охорони здоров'я Закарпатської ОДА.