На Закарпатье почти 67% больных раком молочной железы узнали о болезни на профосмотрах
Киев • УНН
КИЕВ. 31 октября. УНН. У 66,6% женщин в Закарпатье, которые были обследованы во время медицинских профилактических акций за 9 месяцев 2016 года, был обнаружен рак молочной железы. Об этом в ответе на запрос УНН сообщили в департаменте здравоохранения Закарпатской ОГА.
Стоит отметить, что доля женщин, у которых был обнаружен рак молочной железы во время профилактических осмотров, выросла с 64,8% в 2015 году - до 66,6% в 2016 году.
Также, по информации администрации Закарпатского областного клинического онкологического диспансера, за 9 месяцев 2016 года количество женщин, больных раком молочной железы, уменьшилась на 6 человек - до 210 женщин.
Стоит отметить, что доля женщин, у которых был обнаружен рак молочной железы в запущенной форме, выросла с 23% в 2015 году до 28% в 2016 году.
В департаменте также отметили, что пытаются информировать население о возможностях профилактики, ранней диагностики злокачественных новообразований и важность здорового образа жизни через выступления на радио, телевидении и тематические публикации в периодических изданиях.
Напомним, как сообщал УНН, онкологи отмечают: рак груди у женщин - не приговор. Статистика свидетельствует о том, что в случае раннего выявления проблемы, процесс выздоровления наступает в 75-85% женщин .
Также напомним, по словам заместителя директора Национального института рака Сергея Коровина, Украина не имеет надлежащего скрининга раковых заболеваний .
"Поэтому мы можем пока только заниматься профилактикой - с помощью ваших коллег, какой-то литературы, освещать эти проблемы и говорить о том, что не забывайте обращаться к врачам", - отметил он.
Вместе с тем, по словам руководителя ассоциации частных клиник Украины Олега Спиженко, система профилактики заболеваний должна быть создана в Украине на примере зарубежного опыта .