На вокзалах України сьогодні лунає гудок у пам'ять про загиблих за незалежність захисників

На всіх вокзалах України сьогодні лунає символічний гудок у пам'ять про захисників, які загинули за незалежність і суверенітет, повідомили в Укрзалізниці у п'ятницю, пише УНН.

На усіх вокзалах України сьогодні лунає символічний гудок вшанування пам'яті захисників і захисниць, які загинули в боротьбі за незалежність і суверенітет держави. Вічна пам'ять і слава кожному та кожній, хто віддали життя за нашу свободу! - наголосили в УЗ.

