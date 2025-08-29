На вокзалах України сьогодні лунає гудок у пам'ять про загиблих за незалежність захисників
Київ • УНН
На всіх вокзалах України сьогодні лунає символічний гудок у пам'ять про захисників, які загинули за незалежність і суверенітет, повідомили в Укрзалізниці у п'ятницю, пише УНН.
