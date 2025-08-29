На всех вокзалах Украины сегодня звучит гудок в память о погибших за независимость защитниках

На всех вокзалах Украины сегодня раздается символический гудок в память о защитниках, погибших за независимость и суверенитет, сообщили в Укрзализныце в пятницу, пишет УНН.

На всех вокзалах Украины сегодня раздается символический гудок чествования памяти защитников и защитниц, погибших в борьбе за независимость и суверенитет государства. Вечная память и слава каждому и каждой, кто отдал жизнь за нашу свободу! - подчеркнули в УЗ.

