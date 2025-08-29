$41.320.08
Годовщина Иловайской трагедии: символ коварства РоссииPhoto
Эксклюзив
28 августа, 15:40 • 31331 просмотра
Минобороны объяснило стратегическое значение Крыма и можно ли его вернуть военным путем
Эксклюзив
28 августа, 13:53 • 49165 просмотра
43% доли обслуживания миссий ООН за Украиной: отечественные авиакомпании завоевывают позиции на глобальном рынке
28 августа, 13:37 • 119205 просмотра
Выплаты украинским беженцам в Европе: что изменится с осени 2025 года
28 августа, 13:24 • 65434 просмотра
Зеленский поручил МИД выяснить обстоятельства запрета на въезд офицеру ВСУ "Мадяру" в Венгрию
Эксклюзив
28 августа, 11:21 • 76540 просмотра
Драйвер экономики: почему украинская авиация нуждается в большем, чем частичное внимание в рамках Defence City
Эксклюзив
28 августа, 07:27 • 111859 просмотра
Минобороны о ПВО Украины: это направление не достигло максимальной эффективности
28 августа, 06:36 • 125207 просмотра
563 из 598 дронов и 26 из 31 российской ракеты обезврежены над Украиной, в том числе один из двух "Кинжалов"
28 августа, 04:08 • 105759 просмотра
Россия нанесла удар по подвижному составу «Укрзализныци»: ряд поездов следует по измененному маршруту
27 августа, 17:11 • 118219 просмотра
Ольга Стефанишина стала новым послом Украины в США
На всех вокзалах Украины сегодня звучит гудок в память о погибших за независимость защитниках

Киев • УНН

 • 66 просмотра

На всех вокзалах Украины прозвучал символический гудок. Мероприятие посвящено чествованию памяти защитников, погибших за независимость.

На всех вокзалах Украины сегодня звучит гудок в память о погибших за независимость защитниках

На всех вокзалах Украины сегодня раздается символический гудок в память о защитниках, погибших за независимость и суверенитет, сообщили в Укрзализныце в пятницу, пишет УНН.

На всех вокзалах Украины сегодня раздается символический гудок чествования памяти защитников и защитниц, погибших в борьбе за независимость и суверенитет государства. Вечная память и слава каждому и каждой, кто отдал жизнь за нашу свободу!

- подчеркнули в УЗ.

В Киеве сегодня остановится движение метро на одну минуту - КГГА29.08.25, 07:18 • 2052 просмотра

Юлия Шрамко

Общество
Украина