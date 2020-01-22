На Волині помер чоловік від ускладнень правця
Київ • УНН
КИЇВ. 22 січня. УНН. Волинянин, у якого діагностували правець, помер від ускладнень цього захворювання. Про це повідомляє Волинський обласний лабороторний центр МОЗ України, передає УНН.
"У Волинський обласний лабораторний центр МОЗ України надійшло повідомлення, що 19 січня 2020 року 43-х річний мешканець Локачинського району, який перебував на лікуванні з діагнозом "Правець" помер від ускладнень даного захворювання", - йдеться у повідомленні.
Зазначимо, що причиною захворювання стало інфікування відмороженої ступні та пізнє звернення за медичною допомогою.
Так, за даними Всесвітньої організації охорони здоров’я у світі щорічно від правця гине понад 160 тис. людей. Навіть у разі застосування найсучасніших методів лікування правцю у розвинених країнах помирає 30-60% госпіталізованих хворих.
Як раніше повідомляв УНН, через невідому форму пневмонії у Китаї померло дев’ять людей, 440 людей захворіло.