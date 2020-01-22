На Волыни умер мужчина от осложнений столбняка

"В Волынский областной лабораторный центр МЗ Украины поступило сообщение, что 19 января 2020 года 43-х летний житель Локачинского района, который находился на лечении с диагнозом "Столбняк" умер от осложнений данного заболевания", - говорится в сообщении.

Отметим, что причиной заболевания стало инфицирование отмороженной ступни и позднее обращение за медицинской помощью.

Так, по данным Всемирной организации здравоохранения в мире ежегодно от столбняка гибнет более 160 тыс. человек. Даже в случае применения самых современных методов лечения столбняка в развитых странах умирает 30-60% госпитализированных больных.

Как ранее сообщал УНН, из-за неизвестной формы пневмонии в Китае умерло девять человек, 440 человек заболели.