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На Волыни умер мужчина от осложнений столбняка

Киев • УНН

 • 16877 просмотра

КИЕВ. 22 января. УНН. Волынянин, у которого диагностировали столбняк, умер от осложнений этого заболевания. Об этом сообщает Волынский областной лабораторной центр МЗ Украины, передает УНН.

На Волыни умер мужчина от осложнений столбняка

"В Волынский областной лабораторный центр МЗ Украины поступило сообщение, что 19 января 2020 года 43-х летний житель Локачинского района, который находился на лечении с диагнозом "Столбняк" умер от осложнений данного заболевания", - говорится в сообщении.

Отметим, что причиной заболевания стало инфицирование отмороженной ступни и позднее обращение за медицинской помощью.

Так, по данным Всемирной организации здравоохранения в мире ежегодно от столбняка гибнет более 160 тыс. человек. Даже в случае применения самых современных методов лечения столбняка в развитых странах умирает 30-60% госпитализированных больных.

Как ранее сообщал УНН, из-за неизвестной формы пневмонии в Китае умерло девять человек, 440 человек заболели.

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