На Волині 41-річному чоловіку вручили підозру в розбещенні малолітньої
Київ • УНН
КИЇВ. 22 червня. УНН. На Волині 41-річному чоловіку вручили підозру в розбещенні малолітньої. Про це УНН повідомляє з посиланням на сектор комунікації поліції Волинської області.
Повідомляється, що вчора, 21 червня, ввечері до поліції звернулася 46-річна жителька області та повідомила про вчинення односельцем розпусних дій щодо її 5-річної доньки.
Правоохоронці затримали та доставили 41-річного зловмисника до відділення поліції. Встановлено, що підозрюваний раніше притягувався до кримінальної відповідальності за скоєння майнових злочинів.
За фактом розбещення малолітньої відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 156 Кримінального кодексу України.
Сьогодні слідчі волинської поліції оголосили 41-річному жителю області про підозру. Наразі вирішується питання про невідкладне обрання йому міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Зловмиснику загрожує до восьми років позбавлення волі.
Нагадаємо, уродженець РФ за розбещення 7-річної дівчинки отримав 5 років в’язниці.