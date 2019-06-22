На Волыни 41-летнему мужчине вручили подозрение в растлении малолетней
Киев • УНН
КИЕВ. 22 июня. УНН. На Волыни 41-летнему мужчине вручили подозрение в растлении малолетней. Об этом УНН сообщает со ссылкой на сектор коммуникации полиции Волынской области.
Сообщается, что вчера, 21 июня, вечером в полицию обратилась 46-летняя жительница области и сообщила о совершении односельчанином развратных действий в отношении ее 5-летней дочери.
Правоохранители задержали и доставили 41-летнего злоумышленника в отделение полиции. Установлено, что подозреваемый ранее привлекался к уголовной ответственности за совершение имущественных преступлений.
По факту развращения малолетней сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 156 Уголовного кодекса Украины.
Сегодня следователи волынской полиции объявили 41-летнему жителю области о подозрении. Сейчас решается вопрос о безотлагательном избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.
Злоумышленнику грозит до восьми лет лишения свободы.
Напомним, уроженец РФ за развращение 7-летней девочки получил 5 лет тюрьмы.