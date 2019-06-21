Уродженець РФ за розбещення 7-річної дівчинки отримав 5 років в'язниці
Київ • УНН
КИЇВ. 21 червня. УНН. За розбещення 7-річної дівчинки уродженця Російської Федерації засуджено до 5 років реального позбавлення волі. Про це повідомила прес-служба прокуратури Київської області, передає УНН.
За даними прокуратури, 45-річний уродженець Російської Федерації з літа 2017 по осінь 2018 року проживав у м. Боярка Києво-Святошинського району в свого товариша, який був батьком потерпілої малолітньої дівчинки.
Упродовж вказаного періоду злочинець, переконуючись, що за ним ніхто не спостерігає, з метою задоволення своєї статевої пристрасті періодично вчиняв фізичні розпусні дії відносно дитини, з якою проживав в одному помешканні.
Після того, як батьки дівчинки здогадались про такі дії свого товариша і звернулись до поліції, зловмисника відразу було затримано та арештовано.
Його дії кваліфіковано за ч. 2 ст. 156 КК України, а саме розпусні дії щодо малолітньої особи.
Києво-Святошинською місцевою прокуратурою в суді доведено вину чоловіка в інкримінованому злочині. Судом вказаного злочинця визнано винним та засуджено до покарання у вигляді 5 років реального позбавлення волі.
Нагадаємо, до суду скерували обвинувальний акт проти працівника освітнього закладу, підозрюваного у розбещенні малолітніх вихованців.