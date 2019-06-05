Освітянина судитимуть за розбещення малолітніх вихованців
Київ • УНН
КИЇВ. 5 червня. УНН. До суду скерували обвинувальний акт проти працівника освітнього закладу, підозрюваного у розбещенні малолітніх вихованців. Про це повідомила прес-служба прокуратури Київської області, передає УНН.
Так, Бориспільська місцева прокуратура завершила досудове розслідування та скерувала до суду обвинувальний акт стосовно працівника освітнього закладу за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 156 КК України (розбещення неповнолітніх - ред.).
"Вказаний освітянин з лютого 2018 по лютий 2019 роки неодноразово з метою задоволення своєї статевої пристрасті вчиняв фізичні розпусні дії відносно п’ятьох малолітніх", - йдеться в повідомленні.
Йому загрожує позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.
Нагадаємо, в Україні за січень-квітень 2019 року обліковано 75 кримінальних правопорушень стосовно розбещення неповнолітніх.