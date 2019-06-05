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Трамп заявил, что верит Путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
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7 марта, 06:35 • 108862 просмотра

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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 136182 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

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6 марта, 17:12 • 143977 просмотра

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Педагога будут судить за растление малолетних воспитанников

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КИЕВ. 5 июня. УНН. В суд направили обвинительный акт против работника образовательного учреждения, подозреваемого в развращении малолетних воспитанников. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Киевской области, передает УНН.

Так, Бориспольская местная прокуратура завершила досудебное расследование и направила в суд обвинительный акт в отношении работника образовательного учреждения по признакам совершения уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 156 УК Украины (развращение несовершеннолетних - ред.).

"Указанный педагог с февраля 2018 по февраль 2019 годы неоднократно с целью удовлетворения своей половой страсти совершал физические развратные действия в отношении пятерых малолетних", - говорится в сообщении.

Ему грозит лишение свободы на срок от пяти до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

Напомним, в Украине за январь-апрель 2019 года учтено 75 уголовных правонарушений относительно развращения несовершеннолетних.

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