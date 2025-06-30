На Вінниччині ТЦК надіслав повістку загиблому воїну: названо причину
Київ • УНН
Вінницький обласний ТЦК та СП надіслав повістку загиблому воїну Костянтину Панкову. У ТЦК заявили, що це сталося через технічний збій в системі "Оберіг", яка генерує повістки.
Вінницький обласний ТЦК та СП відправив повістку Костянтину Панкову - чоловіку, який загинув на війні проти окупантів. У ТЦК заявили, що це сталося внаслідок технічного збою в автоматизованій системі "Оберіг", яка генерує повістки на основі наявних баз даних. Про це йдеться в заяві ТЦК на сторінці в Facebook, передає УНН.
Вінницький обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого героя, солдата Панкова Костянтина Геннадійовича, який був вірний присязі, став на захист держави і віддав своє життя, захищаючи Україну. Ми глибоко шкодуємо через прикрий випадок, пов’язаний з надсиланням повістки на ім’я Костянтина Панкова. Це сталося внаслідок технічного збою в автоматизованій системі "Оберіг", яка генерує повістки на основі наявних баз даних. На жаль, унаслідок технічної помилки не відбулася належна звірка з оновленими списками загиблих захисників
У ТЦК зазначили, що завдала болю родині та близьким Костянтина Геннадійовича, і щиро перепрошують за завдані моральні страждання.
Запевняємо, що за цим фактом уже проводиться перевірка, аби встановити причини збою та вжити необхідних заходів для унеможливлення таких випадків у майбутньому. Ще раз висловлюємо щирі вибачення рідним та близьким героя за цей неприпустимий випадок
Нагадаємо
У червні 86% скарг на ТЦК та СП були пов'язані із фейками, маніпуляціями або інформаційно-психологічними операціями (ІПСО). Лише 14% звернень підтвердилися після перевірки. За результатами - одну особу відсторонено, п’ятьох покарано дисциплінарно, ще 30 випадків розслідуються.