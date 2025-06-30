Лише 14% скарг на ТЦК у червні виявилися обґрунтованими - ЗСУ

У червні 86% скарг на ТЦК та СП були пов'язані із фейками, маніпуляціями або інформаційно-психологічними операціями (ІПСО). Лише 14% звернень підтвердилися після перевірки. За результатами - одну особу відсторонено, п’ятьох покарано дисциплінарно, ще 30 випадків розслідуються. Про це повідомляють Сухопутні війська України, передає УНН.

Ці звернення мали під собою реальні підстави. За результатами розслідування:

Ще щодо 30 випадків тривають службові розслідування.

Суспільство має бути інформоване про факти порушення, розслідування та покарання всіх, хто не дотримувався своїх посадових обов’язків, або порушив Закон

Зокрема у столиці поточного місяця було зареєстровано 33 випадки скарг на ТЦК та СП. З них 17 - виявилися фейками та маніпуляціями, а 16 виявилися підтвердженими. За результатами 1 особу притягнуто до відповідальності. Стосовно решти 15 справ триває службове розслідування.

У місті Києві триває постійний моніторинг інформації щодо можливих порушень з боку представників ТЦК та СП під час виконання ними службових обов’язків в умовах повномасштабної війни. Усі звернення, що можуть свідчити про такі випадки, беруться до уваги та ретельно перевіряються. Підхід до оцінювання подібних інцидентів залишається виваженим: не кожне повідомлення підтверджується, адже серед них трапляються випадки свідомих маніпуляцій або дезінформації