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Лише 14% скарг на ТЦК у червні виявилися обґрунтованими - ЗСУ

Київ • УНН

 • 1138 перегляди

У червні 86% скарг на ТЦК та СП були пов’язані із фейками чи ІПСО. Лише 14% звернень підтвердились, що призвело до відсторонення однієї особи та дисциплінарних покарань для п'ятьох.

Лише 14% скарг на ТЦК у червні виявилися обґрунтованими - ЗСУ

У червні 86% скарг на ТЦК та СП були пов'язані із фейками, маніпуляціями або інформаційно-психологічними операціями (ІПСО). Лише 14% звернень підтвердилися після перевірки. За результатами - одну особу відсторонено, п’ятьох покарано дисциплінарно, ще 30 випадків розслідуються. Про це повідомляють Сухопутні війська України, передає УНН.

Деталі

У червні 6 із 7 інцидентів (86%) пов’язаних з ТЦК виявилися маніпуляціями, фейками та ІПСО. Лише 36 звернень (14%) підтвердилися

- йдеться у дописі.

Ці звернення мали під собою реальні підстави. За результатами розслідування:

  • 1 особу відсторонено від виконання обов'язків;
    • 5 осіб притягнуто до дисциплінарної відповідальності.

      Ще щодо 30 випадків тривають службові розслідування.

      Суспільство має бути інформоване про факти порушення, розслідування та покарання всіх, хто не дотримувався своїх посадових обов’язків, або порушив Закон

      - додали у Сухопутних військах.

      Доповнення

      Зокрема у столиці поточного місяця було зареєстровано 33 випадки скарг на ТЦК та СП. З них 17 - виявилися фейками та маніпуляціями, а 16 виявилися підтвердженими. За результатами 1 особу притягнуто до відповідальності. Стосовно решти 15 справ триває службове розслідування.

      У місті Києві триває постійний моніторинг інформації щодо можливих порушень з боку представників ТЦК та СП під час виконання ними службових обов’язків в умовах повномасштабної війни. Усі звернення, що можуть свідчити про такі випадки, беруться до уваги та ретельно перевіряються. Підхід до оцінювання подібних інцидентів залишається виваженим: не кожне повідомлення підтверджується, адже серед них трапляються випадки свідомих маніпуляцій або дезінформації

      – зауважили у Київському міському ТЦК та СП.

      Нагадаємо

      У мережі розповсюдили сфальсифікований документ від імені Одеського обласного ТЦК та СП про мобілізацію осіб з подвійним громадянством України і Молдови. Керівництво Одеського обласного ТЦК та СП спростувало даний фейк.

      Альона Уткіна

      Альона Уткіна

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