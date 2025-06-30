Лишь 14% жалоб на ТЦК в июне оказались обоснованными - ВСУ

В июне 86% жалоб на ТЦК и СП были связаны с фейками, манипуляциями или информационно-психологическими операциями (ИПСО). Только 14% обращений подтвердились после проверки. По результатам - один человек отстранен, пятеро наказаны дисциплинарно, еще 30 случаев расследуются. Об этом сообщают Сухопутные войска Украины, передает УНН.

Подробности

В июне 6 из 7 инцидентов (86%), связанных с ТЦК, оказались манипуляциями, фейками и ИПСО. Только 36 обращений (14%) подтвердились - говорится в сообщении.

Эти обращения имели под собой реальные основания. По результатам расследования:

1 человек отстранен от исполнения обязанностей;

5 человек привлечены к дисциплинарной ответственности.

Еще по 30 случаям продолжаются служебные расследования.

Общество должно быть информировано о фактах нарушений, расследованиях и наказаниях всех, кто не соблюдал свои должностные обязанности или нарушил Закон - добавили в Сухопутных войсках.

Дополнение

В частности, в столице в текущем месяце было зарегистрировано 33 случая жалоб на ТЦК и СП. Из них 17 оказались фейками и манипуляциями, а 16 подтвердились. По результатам 1 человек привлечен к ответственности. Относительно остальных 15 дел продолжается служебное расследование.

В городе Киеве ведется постоянный мониторинг информации о возможных нарушениях со стороны представителей ТЦК и СП при исполнении ими служебных обязанностей в условиях полномасштабной войны. Все обращения, которые могут свидетельствовать о таких случаях, принимаются во внимание и тщательно проверяются. Подход к оценке подобных инцидентов остается взвешенным: не каждое сообщение подтверждается, ведь среди них встречаются случаи сознательных манипуляций или дезинформации – отметили в Киевском городском ТЦК и СП.

Напомним

В сети распространили сфальсифицированный документ от имени Одесского областного ТЦК и СП о мобилизации лиц с двойным гражданством Украины и Молдовы. Руководство Одесского областного ТЦК и СП опровергло данный фейк.