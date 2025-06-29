Ворожий фейк: в Одесі ширяться чутки про мобілізацію українців з паспортами Молдови

$41.590.00
48.640.00
ukenru
Зеленський посмертно присвоїв пілоту Максиму Устименку звання Героя України: деталі указу
16:28 • 16831 перегляди
Зеленський посмертно присвоїв пілоту Максиму Устименку звання Героя України: деталі указу
14:43 • 44530 перегляди
Трамп розглядає нові санкції проти рф після липневих канікул - сенатор Ліндсі Грем
Ексклюзив
29 червня, 10:23 • 59599 перегляди
Тиждень на зростаючому Місяці: астропрогноз на 30 червня - 6 липня
28 червня, 16:01 • 170201 перегляди
Що обʼєднує колишнього віцемера Харкова, працівницю суші-ресторану та фортифікаційні споруди
28 червня, 14:03 • 153214 перегляди
П’ять довгоочікуваних прем’єр: що подивитися у спекотному липні
Ексклюзив
28 червня, 13:12 • 86200 перегляди
Фізичний терапевт пояснила можливі наслідки сколіозу та причини його виникнення
Ексклюзив
27 червня, 16:06 • 100260 перегляди
У ГУР прокоментували, чи рф затягує обміни полоненими
27 червня, 15:44 • 146661 перегляди
Чернишова відпустили під заставу в 120 млн гривень
Ексклюзив
27 червня, 15:12 • 225278 перегляди
"Я не ідеальна — я справжня": материнство Олени Сосєдки як приклад сили
27 червня, 13:18 • 89190 перегляди
Зеленський ввів нові санкції: що передбачається
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+22°
3м/с
73%
742мм
Популярнi новини
Джон Траволта відроджує культового героя з "Бріоліну" на Hollywood Bowl29 червня, 09:35 • 67359 перегляди
рф безпосередньо загрожує нашим життям у Німеччині – глава МЗС29 червня, 10:25 • 112186 перегляди
Тайський школяр щодня їздить до школи верхи на жеребці29 червня, 11:06 • 49505 перегляди
Садовий назвав фейком падіння "шахеда" в центрі Львова29 червня, 11:41 • 34824 перегляди
Україна розпочала виробництво бойових роботів "ЛЕГІТ" для оборонних потреб17:09 • 15174 перегляди
Публікації
Що обʼєднує колишнього віцемера Харкова, працівницю суші-ресторану та фортифікаційні споруди28 червня, 16:01 • 170239 перегляди
"Я не ідеальна — я справжня": материнство Олени Сосєдки як приклад сили
Ексклюзив
27 червня, 15:12 • 225293 перегляди
Весілля століття за 20 мільйонів: Безос закрив частину Венеції для церемонії27 червня, 13:17 • 214158 перегляди
Нові санкції ЄС проти рф затримуються: чому так відбувається і наскільки обмеження впливають на економіку рф
Ексклюзив
27 червня, 13:01 • 273854 перегляди
АРМА знову перевіряє "Алакор Сіті": бізнесмен з паспортом рф Адамовський вдруге намагається ввійти в "Гулівер"27 червня, 11:13 • 206619 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Анджей Дуда
Дональд Трамп
Шмигаль Денис Анатолійович
Руслан Кравченко
Актуальні місця
Україна
Польща
Харків
Сполучені Штати Америки
Запорізька область
Реклама
УНН Lite
Тайський школяр щодня їздить до школи верхи на жеребці29 червня, 11:06 • 49864 перегляди
Джон Траволта відроджує культового героя з "Бріоліну" на Hollywood Bowl29 червня, 09:35 • 67695 перегляди
П’ять довгоочікуваних прем’єр: що подивитися у спекотному липні28 червня, 14:03 • 153239 перегляди
Мільярдер Джефф Безос та Лорен Санчес одружилися: хто з зіркових гостей приїхав на пишне весілля у Венеції28 червня, 07:59 • 49802 перегляди
Фанати підозрюють, що бойфренд Кайлі Дженнер подарував її сину іграшку - все через фото з Венеції27 червня, 15:37 • 57558 перегляди
Актуальне
МіГ-31
Х-47М2 «Кинджал»
Калібр (ракета)
MIM-104 Patriot
Су-34

Ворожий фейк: в Одесі ширяться чутки про мобілізацію українців з паспортами Молдови

Київ • УНН

 • 1136 перегляди

В мережі поширюється сфальсифікований документ від імені Одеського обласного ТЦК та СП про мобілізацію осіб з подвійним громадянством Україна-Молдова. Керівництво Одеського обласного ТЦК та СП спростовує інформацію та вказує на ознаки підробки документа.

Ворожий фейк: в Одесі ширяться чутки про мобілізацію українців з паспортами Молдови

У мережі, зокрема в анонімних телеграм-каналах, поширюється сфальсифікований документ нібито від імені Одеського обласного ТЦК та СП. У ньому йдеться про начебто мобілізацію осіб із подвійним громадянством (Україна-Молдова), інформує УНН із посиланням на повідомлення Одеського обласного ТЦК та СП.

Деталі

Зазначаєтся, що цей "документ" - низькопробна підробка, а викладена в ньому інформація є дезінформацією, спрямованою на дестабілізацію ситуації в регіоні. При цьому керівництво Одеського обласного ТЦК та СП жодних подібних розпоряджень не видавало.

Підробку легко викрити завдяки низці грубих порушень і невідповідностей:

  • неіснуючий Указ Президента України: фейк посилається на вигаданий Указ Президента України №69/2025 від 24.02.2025. Насправді чинний указ з номером 69/2025 датовано 05.02.2025 і стосується інших питань;
    • порушення оформлення та фактичних даних: "документ" суперечить вимогам Інструкції з діловодства у Збройних Силах України (наказ ГК ЗСУ №40 від 31.01.2024). Серед іншого:

      - зазначено неіснуючу службову електронну адресу;

      - допущено грубі порушення в структурі та формі документа;

      - вказано особу, яка не обіймає посади начальника Одеського обласного ТЦК та СП, що повністю дискредитує достовірність цього "документа".

      • мовні ознаки підробки. Текст містить численні граматичні помилки, невластиву офіційній документації лексику та русизми - характерні риси фейкових "документів", створених ворожими інформаційними операціями.

        Мета цього інформаційного вкиду - дискредитація мобілізаційних заходів, провокування паніки та спекуляція на чутливій темі громадянства.Вкотре закликаємо громадян дотримуватися інформаційної гігієни

        - йдеться у повідомленні.

        В Одеському ТЦК та СП закликали довіряти лише офіційним джерелам інформації: сайтам Міністерства оборони України, Збройних Сил України та офіційним сторінкам ТЦК та СП у соціальних мережах, а в разі виникнення будь-яких сумнівів щодо достовірності отриманої інформації звертатися за роз'ясненнями на офіційні гарячі лінії державних установ.

        Нагадаємо

        Днями СБУ викрила масштабну схему з виготовлення фальшивих мобільних додатків "Дія" та "Резерв+", а також підроблених документів для ухилянтів від мобілізації. Організатори, які діяли у трьох областях, продавали свої "послуги" до 6,5 тисяч доларів США.

        Штрафів від ТЦК з початку року понад 28 тисяч: де найбільше25.06.25, 09:49 • 2020 переглядiв

        Вадим Хлюдзинський

        Вадим Хлюдзинський

        СуспільствоКримінал та НП
        Одеська область
        Міністерство оборони України
        Служба безпеки України
        Збройні сили України
        Україна
        Молдова
        Tesla
        $
        0
        0
        1
        2
        3
        4
        5
        6
        7
        8
        9
        0
        0
        1
        2
        3
        4
        5
        6
        7
        8
        9
        0
        0
        1
        2
        3
        4
        5
        6
        7
        8
        9
        .
        0
        0
        1
        2
        3
        4
        5
        6
        7
        8
        9
        0
        0
        1
        2
        3
        4
        5
        6
        7
        8
        9
        S&P 500
        $
        0
        0
        1
        2
        3
        4
        5
        6
        7
        8
        9
        ,
        0
        0
        1
        2
        3
        4
        5
        6
        7
        8
        9
        0
        0
        1
        2
        3
        4
        5
        6
        7
        8
        9
        0
        0
        1
        2
        3
        4
        5
        6
        7
        8
        9
        Brent Oil
        $
        0
        0
        1
        2
        3
        4
        5
        6
        7
        8
        9
        0
        0
        1
        2
        3
        4
        5
        6
        7
        8
        9
        .
        0
        0
        1
        2
        3
        4
        5
        6
        7
        8
        9
        0
        0
        1
        2
        3
        4
        5
        6
        7
        8
        9
        Gold
        $
        0
        0
        1
        2
        3
        4
        5
        6
        7
        8
        9
        ,
        0
        0
        1
        2
        3
        4
        5
        6
        7
        8
        9
        0
        0
        1
        2
        3
        4
        5
        6
        7
        8
        9
        0
        0
        1
        2
        3
        4
        5
        6
        7
        8
        9
        Gas TTF
        $
        0
        0
        1
        2
        3
        4
        5
        6
        7
        8
        9
        0
        0
        1
        2
        3
        4
        5
        6
        7
        8
        9
        .
        0
        0
        1
        2
        3
        4
        5
        6
        7
        8
        9
        0
        0
        1
        2
        3
        4
        5
        6
        7
        8
        9