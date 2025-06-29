Ворожий фейк: в Одесі ширяться чутки про мобілізацію українців з паспортами Молдови

В мережі поширюється сфальсифікований документ від імені Одеського обласного ТЦК та СП про мобілізацію осіб з подвійним громадянством Україна-Молдова. Керівництво Одеського обласного ТЦК та СП спростовує інформацію та вказує на ознаки підробки документа.