Ворожий фейк: в Одесі ширяться чутки про мобілізацію українців з паспортами Молдови
Київ • УНН
В мережі поширюється сфальсифікований документ від імені Одеського обласного ТЦК та СП про мобілізацію осіб з подвійним громадянством Україна-Молдова. Керівництво Одеського обласного ТЦК та СП спростовує інформацію та вказує на ознаки підробки документа.
У мережі, зокрема в анонімних телеграм-каналах, поширюється сфальсифікований документ нібито від імені Одеського обласного ТЦК та СП. У ньому йдеться про начебто мобілізацію осіб із подвійним громадянством (Україна-Молдова), інформує УНН із посиланням на повідомлення Одеського обласного ТЦК та СП.
Деталі
Зазначаєтся, що цей "документ" - низькопробна підробка, а викладена в ньому інформація є дезінформацією, спрямованою на дестабілізацію ситуації в регіоні. При цьому керівництво Одеського обласного ТЦК та СП жодних подібних розпоряджень не видавало.
Підробку легко викрити завдяки низці грубих порушень і невідповідностей:
- неіснуючий Указ Президента України: фейк посилається на вигаданий Указ Президента України №69/2025 від 24.02.2025. Насправді чинний указ з номером 69/2025 датовано 05.02.2025 і стосується інших питань;
- порушення оформлення та фактичних даних: "документ" суперечить вимогам Інструкції з діловодства у Збройних Силах України (наказ ГК ЗСУ №40 від 31.01.2024). Серед іншого:
- зазначено неіснуючу службову електронну адресу;
- допущено грубі порушення в структурі та формі документа;
- вказано особу, яка не обіймає посади начальника Одеського обласного ТЦК та СП, що повністю дискредитує достовірність цього "документа".
- мовні ознаки підробки. Текст містить численні граматичні помилки, невластиву офіційній документації лексику та русизми - характерні риси фейкових "документів", створених ворожими інформаційними операціями.
Мета цього інформаційного вкиду - дискредитація мобілізаційних заходів, провокування паніки та спекуляція на чутливій темі громадянства.Вкотре закликаємо громадян дотримуватися інформаційної гігієни
В Одеському ТЦК та СП закликали довіряти лише офіційним джерелам інформації: сайтам Міністерства оборони України, Збройних Сил України та офіційним сторінкам ТЦК та СП у соціальних мережах, а в разі виникнення будь-яких сумнівів щодо достовірності отриманої інформації звертатися за роз'ясненнями на офіційні гарячі лінії державних установ.
Нагадаємо
Днями СБУ викрила масштабну схему з виготовлення фальшивих мобільних додатків "Дія" та "Резерв+", а також підроблених документів для ухилянтів від мобілізації. Організатори, які діяли у трьох областях, продавали свої "послуги" до 6,5 тисяч доларів США.
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