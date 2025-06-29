Вражеский фейк: в Одессе ширятся слухи о мобилизации украинцев с паспортами Молдовы
Киев • УНН
В сети распространяется сфальсифицированный документ от имени Одесского областного ТЦК и СП о мобилизации лиц с двойным гражданством Украина-Молдова. Руководство Одесского областного ТЦК и СП опровергает информацию и указывает на признаки подделки документа.
В сети, в частности в анонимных телеграм-каналах, распространяется сфальсифицированный документ якобы от имени Одесского областного ТЦК и СП. В нем говорится о якобы мобилизации лиц с двойным гражданством (Украина-Молдова), информирует об этом УНН со ссылкой на сообщение Одесского областного ТЦК и СП.
Детали
Отмечается, что этот "документ" — низкопробная подделка, а изложенная в нем информация является дезинформацией, направленной на дестабилизацию ситуации в регионе. При этом руководство Одесского областного ТЦК и СП никаких подобных распоряжений не издавало.
Подделку легко разоблачить благодаря ряду грубых нарушений и несоответствий:
- несуществующий Указ Президента Украины: фейк ссылается на вымышленный Указ Президента Украины №69/2025 от 24.02.2025. На самом деле действующий указ с номером 69/2025 датирован 05.02.2025 и касается других вопросов;
- нарушение оформления и фактических данных: "документ" противоречит требованиям Инструкции по делопроизводству в Вооруженных Силах Украины (приказ ГК ВСУ №40 от 31.01.2024). Среди прочего:
- указан несуществующий служебный электронный адрес;
- допущены грубые нарушения в структуре и форме документа;
- указано лицо, которое не занимает должности начальника Одесского областного ТЦК и СП, что полностью дискредитирует достоверность этого "документа".
- языковые признаки подделки. Текст содержит многочисленные грамматические ошибки, несвойственную официальной документации лексику и русизмы — характерные черты фейковых "документов", созданных враждебными информационными операциями.
Цель этого информационного вброса — дискредитация мобилизационных мероприятий, провоцирование паники и спекуляция на чувствительной теме гражданства. В который раз призываем граждан соблюдать информационную гигиену
В Одесском ТЦК и СП призвали доверять только официальным источникам информации: сайтам Министерства обороны Украины, Вооруженных Сил Украины и официальным страницам ТЦК и СП в социальных сетях, а в случае возникновения каких-либо сомнений относительно достоверности полученной информации обращаться за разъяснениями на официальные горячие линии государственных учреждений.
Напомним
На днях СБУ разоблачила масштабную схему по изготовлению фальшивых мобильных приложений «Дія» и «Резерв+», а также поддельных документов для уклонистов от мобилизации. Организаторы, действовавшие в трех областях, продавали свои «услуги» до 6,5 тысяч долларов США.
Штрафов от ТЦК с начала года более 28 тысяч: где больше всего25.06.25, 09:49 • 2016 просмотров