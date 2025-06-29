Вражеский фейк: в Одессе ширятся слухи о мобилизации украинцев с паспортами Молдовы

В сети, в частности в анонимных телеграм-каналах, распространяется сфальсифицированный документ якобы от имени Одесского областного ТЦК и СП. В нем говорится о якобы мобилизации лиц с двойным гражданством (Украина-Молдова), информирует об этом УНН со ссылкой на сообщение Одесского областного ТЦК и СП.

Отмечается, что этот "документ" — низкопробная подделка, а изложенная в нем информация является дезинформацией, направленной на дестабилизацию ситуации в регионе. При этом руководство Одесского областного ТЦК и СП никаких подобных распоряжений не издавало.

Подделку легко разоблачить благодаря ряду грубых нарушений и несоответствий:

- указан несуществующий служебный электронный адрес;

- допущены грубые нарушения в структуре и форме документа;

- указано лицо, которое не занимает должности начальника Одесского областного ТЦК и СП, что полностью дискредитирует достоверность этого "документа".

Цель этого информационного вброса — дискредитация мобилизационных мероприятий, провоцирование паники и спекуляция на чувствительной теме гражданства. В который раз призываем граждан соблюдать информационную гигиену