Клонування "Дії" і фейкові довідки ВЛК: СБУ викрила масштабну схему мобілізаційного шахрайства
Київ • УНН
СБУ викрила масштабну схему з виготовлення фальшивих мобільних додатків "Дія" та "Резерв+", а також підроблених документів для ухилянтів від мобілізації. Організатори, які діяли у трьох областях, продавали свої "послуги" до 6,5 тисяч доларів США.
Кіберфахівці Служби безпеки викрили організицію ділків, які продавали ухилянтам клони додатків "Резерв+" і "Дія" для перевірки ТЦК. Масштабн схема ухилення від мобілізації діяла у Черкаській, Київській та Житомирській областях. Про це УНН повідомляє з посиланням на СБУ у Telegram.
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Злочинна група також підробляла для ухилянтів посвідчення військовозобов'язаних, довідки про проходження ВЛК та бронювання.
За даними слідства, до організації оборудки причетні 5 фігурантів, які діяли у складі злочинної групи. Двоє з них – студенти Житомирського вищого навчального закладу, які створили "клони" мобільних застосунків "Дія" та "Резерв+".
Зловмисники вносили персональні дані до електронних кабінетів військовозобов’язаних, щоб вводити в оману представників ТЦК під час перевірки документів.
Свої "телефонні додатки" фігуранти продавали через спеціально розроблені Телеграм-боти. Ще троє фігурантів, жителі Черкащини, торгували псевдозастосунками та підробляли документи для ухилянтів.
Для виготовлення фальшивки ділки обладнали підпільну типографію на території приватної СТО. Вартість підробки становила до 6,5 тис. доларів США з ухилянта.
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При обшуках за місцями проживання фігурантів на території Черкаської, Київської та Житомирської областей виявлено фіктивні висновки ВЛК, підроблені печатки, а також мобільні телефони, комп’ютерну техніку та інше обладнання, які зловмисники використовували у злочинній діяльності.
Вирішується питання для притягнення до відповідальності всіх учасників "схеми".Зловмисникам загрожує до 8 років тюрми з конфіскацією майна.
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