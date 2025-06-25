Клонирование "Дії" и фейковые справки ВВК: СБУ разоблачила масштабную схему мобилизационного мошенничества

Киберспециалисты Службы безопасности разоблачили организацию дельцов, которые продавали уклонистам клоны приложений "Резерв+" и "Дія" для проверки ТЦК. Масштабная схема уклонения от мобилизации действовала в Черкасской, Киевской и Житомирской областях. Об этом УНН сообщает со ссылкой на СБУ в Telegram.

Детали

Преступная группа также подделывала для уклонистов удостоверения военнообязанных, справки о прохождении ВВК и бронирования.

По данным следствия, к организации сделки причастны 5 фигурантов, которые действовали в составе преступной группы. Двое из них – студенты Житомирского высшего учебного заведения, которые создали "клоны" мобильных приложений "Дія" и "Резерв+".

Злоумышленники вносили персональные данные в электронные кабинеты военнообязанных, чтобы вводить в заблуждение представителей ТЦК во время проверки документов.

Свои "телефонные приложения" фигуранты продавали через специально разработанные Телеграм-боты. Еще трое фигурантов, жители Черкасской области, торговали псевдоприложениями и подделывали документы для уклонистов.

Для изготовления фальшивки дельцы оборудовали подпольную типографию на территории частной СТО. Стоимость подделки составляла до 6,5 тыс. долларов США с уклониста.

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При обысках по местам проживания фигурантов на территории Черкасской, Киевской и Житомирской областей обнаружены фиктивные заключения ВВК, поддельные печати, а также мобильные телефоны, компьютерная техника и другое оборудование, которое злоумышленники использовали в преступной деятельности.

Решается вопрос для привлечения к ответственности всех участников "схемы". Злоумышленникам грозит до 8 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

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