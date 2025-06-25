Клонирование "Дії" и фейковые справки ВВК: СБУ разоблачила масштабную схему мобилизационного мошенничества

$41.790.08
48.510.49
ukenru
Обсудили закупку американских систем ПВО и сопроизводство дронов: Зеленский раскрыл детали встречи с Трампом
16:35 • 1860 просмотра
Обсудили закупку американских систем ПВО и сопроизводство дронов: Зеленский раскрыл детали встречи с Трампом
15:23 • 12674 просмотра
путин не поедет на саммит БРИКС из-за ордера МУС - СМИ
14:34 • 23878 просмотра
Трамп считает, что путин хотел бы выйти из войны
13:56 • 27900 просмотра
Зеленский раскрыл детали встречи с Трампом: охватили все действительно значимые вопросы
13:08 • 32008 просмотра
НАТО будет поддерживать Украину на ее необратимом пути к членству в Альянсе - Рютте
12:15 • 40391 просмотра
В Украине хотят увеличить расходы на оборону более чем на 400 млрд грн: правительство одобрило законопроект
Эксклюзив
25 июня, 10:31 • 48018 просмотра
Передумали в последний момент: в налоговом комитете Рады нет общей позиции по законопроекту о деятельности Фонда гарантирования вкладов
Эксклюзив
25 июня, 08:45 • 61678 просмотра
В Минсоцполитики объяснили, почему решить проблемы на рынке труда быстрой иммиграцией не получится, и что еще необходимо
24 июня, 17:47 • 75845 просмотра
Специальный трибунал, привлечение рф к ответственности, компенсация ущерба: ПАСЕ приняла резолюцию по Украине
Эксклюзив
24 июня, 17:30 • 105013 просмотра
Случайно и оправданно: в Раде поддержали инициативу Кравченко отменить отбор прокуроров через кадровый резерв
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+23°
3.5м/с
50%
748мм
Популярные новости
В Одесской области ночью враг атаковал инфраструктуру: что известно25 июня, 07:18 • 80181 просмотра
Коррупция в Минрегионе: суд перенес избрание меры пресечения Чернышову на завтра25 июня, 08:15 • 69962 просмотра
"Обсудим очевидное": Трамп подтвердил, что встретится с Зеленским на саммите НАТО25 июня, 08:58 • 71393 просмотра
Переговоры россии и Украины: кремль готов к определению нового раунда25 июня, 09:53 • 89737 просмотра
Топ-5 рецептов, которые помогут со вкусом пережить жаркое лето 25 июня, 10:16 • 102063 просмотра
публикации
Фармацевтическая инфляция и просчет правительства: маркетинг запретили, а цены на лекарства так и не снизились16:14 • 11794 просмотра
Претендент на “Гулливер” не смог опровергнуть гражданство рф: “Алакор Сити” прикрывается канадским паспортом13:29 • 33954 просмотра
Топ-5 рецептов, которые помогут со вкусом пережить жаркое лето 25 июня, 10:16 • 103036 просмотра
Дважды на одни грабли: владелец компании с гражданством рф во второй раз пытается получить в управление столичный “Гулливер”24 июня, 15:24 • 138663 просмотра
Инфляция на фармацевтическую продукцию достигла 13,9% - министр здравоохранения Виктор Ляшко24 июня, 12:11 • 179779 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Марк Рютте
Денис Шмыгаль
Кир Стармер
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Гаага
Иран
Великобритания
Реклама
УНН Lite
Самая дорогая свадьба года началась: глава Amazon Джефф Безос и его невеста прибыли в Венецию, несмотря на протесты16:39 • 3544 просмотра
Я сейчас пойду и "врежу" ему: Трамп о Генсеке НАТО, который назвал его папочкой15:21 • 11770 просмотра
Протестующие в Венеции отпраздновали "победу": Безос перенес свадьбу из центра города24 июня, 18:18 • 51193 просмотра
Эмбер Херд возвращается к актерской деятельности после скандала с Деппом24 июня, 14:38 • 58072 просмотра
Гелла хочет воскресить погибших героев в перезапуске "Баффи – истребительница вампиров"24 июня, 11:51 • 70006 просмотра
Актуальное
Хранитель
Доллар США
Евро
Беспилотный летательный аппарат
Шахед-136

Клонирование "Дії" и фейковые справки ВВК: СБУ разоблачила масштабную схему мобилизационного мошенничества

Киев • УНН

 • 740 просмотра

СБУ разоблачила масштабную схему по изготовлению фальшивых мобильных приложений "Дія" и "Резерв+", а также поддельных документов для уклонистов от мобилизации. Организаторы, действовавшие в трех областях, продавали свои "услуги" до 6,5 тысяч долларов США.

Клонирование "Дії" и фейковые справки ВВК: СБУ разоблачила масштабную схему мобилизационного мошенничества

Киберспециалисты Службы безопасности разоблачили организацию дельцов, которые продавали уклонистам клоны приложений "Резерв+" и "Дія" для проверки ТЦК. Масштабная схема уклонения от мобилизации действовала в Черкасской, Киевской и Житомирской областях. Об этом УНН сообщает со ссылкой на СБУ в Telegram.

Детали

Преступная группа также подделывала для уклонистов удостоверения военнообязанных, справки о прохождении ВВК и бронирования.

По данным следствия, к организации сделки причастны 5 фигурантов, которые действовали в составе преступной группы. Двое из них – студенты Житомирского высшего учебного заведения, которые создали "клоны" мобильных приложений "Дія" и "Резерв+".

Злоумышленники вносили персональные данные в электронные кабинеты военнообязанных, чтобы вводить в заблуждение представителей ТЦК во время проверки документов.

Свои "телефонные приложения" фигуранты продавали через специально разработанные Телеграм-боты. Еще трое фигурантов, жители Черкасской области, торговали псевдоприложениями и подделывали документы для уклонистов.

Для изготовления фальшивки дельцы оборудовали подпольную типографию на территории частной СТО. Стоимость подделки составляла до 6,5 тыс. долларов США с уклониста.

Обещал выезд за границу и работу в оборонке: во Львовской области разоблачили мошенника, заработавшего почти 400 тыс. грн06.05.25, 15:17 • 6542 просмотра

При обысках по местам проживания фигурантов на территории Черкасской, Киевской и Житомирской областей обнаружены фиктивные заключения ВВК, поддельные печати, а также мобильные телефоны, компьютерная техника и другое оборудование, которое злоумышленники использовали в преступной деятельности.

Решается вопрос для привлечения к ответственности всех участников "схемы". Злоумышленникам грозит до 8 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

За 15 тыс. долл. бронировал мужчин от призыва в ВСУ: работнику КСУ сообщено о подозрении18.04.25, 15:51 • 7991 просмотр

Лилия Набока

Лилия Набока

ОбществоКриминал и ЧП
Дія (сервис)
Telegram
Житомирская область
Черкасская область
Служба безопасности Украины
Киев
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9