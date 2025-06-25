Клонирование "Дії" и фейковые справки ВВК: СБУ разоблачила масштабную схему мобилизационного мошенничества
Киев • УНН
СБУ разоблачила масштабную схему по изготовлению фальшивых мобильных приложений "Дія" и "Резерв+", а также поддельных документов для уклонистов от мобилизации. Организаторы, действовавшие в трех областях, продавали свои "услуги" до 6,5 тысяч долларов США.
Киберспециалисты Службы безопасности разоблачили организацию дельцов, которые продавали уклонистам клоны приложений "Резерв+" и "Дія" для проверки ТЦК. Масштабная схема уклонения от мобилизации действовала в Черкасской, Киевской и Житомирской областях. Об этом УНН сообщает со ссылкой на СБУ в Telegram.
Детали
Преступная группа также подделывала для уклонистов удостоверения военнообязанных, справки о прохождении ВВК и бронирования.
По данным следствия, к организации сделки причастны 5 фигурантов, которые действовали в составе преступной группы. Двое из них – студенты Житомирского высшего учебного заведения, которые создали "клоны" мобильных приложений "Дія" и "Резерв+".
Злоумышленники вносили персональные данные в электронные кабинеты военнообязанных, чтобы вводить в заблуждение представителей ТЦК во время проверки документов.
Свои "телефонные приложения" фигуранты продавали через специально разработанные Телеграм-боты. Еще трое фигурантов, жители Черкасской области, торговали псевдоприложениями и подделывали документы для уклонистов.
Для изготовления фальшивки дельцы оборудовали подпольную типографию на территории частной СТО. Стоимость подделки составляла до 6,5 тыс. долларов США с уклониста.
Обещал выезд за границу и работу в оборонке: во Львовской области разоблачили мошенника, заработавшего почти 400 тыс. грн06.05.25, 15:17 • 6542 просмотра
При обысках по местам проживания фигурантов на территории Черкасской, Киевской и Житомирской областей обнаружены фиктивные заключения ВВК, поддельные печати, а также мобильные телефоны, компьютерная техника и другое оборудование, которое злоумышленники использовали в преступной деятельности.
Решается вопрос для привлечения к ответственности всех участников "схемы". Злоумышленникам грозит до 8 лет тюрьмы с конфискацией имущества.
За 15 тыс. долл. бронировал мужчин от призыва в ВСУ: работнику КСУ сообщено о подозрении18.04.25, 15:51 • 7991 просмотр