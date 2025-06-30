В Винницкой области ТЦК отправил повестку погибшему воину: названа причина

Винницкий областной ТЦК и СП отправил повестку Константину Панкову - мужчине, погибшему на войне против оккупантов. В ТЦК заявили, что это произошло в результате технического сбоя в автоматизированной системе "Оберег", которая генерирует повестки на основе имеющихся баз данных. Об этом говорится в заявлении ТЦК на странице в Facebook, передает УНН.

Винницкий областной территориальный центр комплектования и социальной поддержки выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего героя, солдата Панкова Константина Геннадиевича, который был верен присяге, встал на защиту государства и отдал свою жизнь, защищая Украину. Мы глубоко сожалеем по поводу досадного случая, связанного с отправкой повестки на имя Константина Панкова. Это произошло в результате технического сбоя в автоматизированной системе "Оберег", которая генерирует повестки на основе имеющихся баз данных. К сожалению, вследствие технической ошибки не произошла надлежащая сверка с обновленными списками погибших защитников - говорится в сообщении.

В ТЦК отметили, что нанесли боль семье и близким Константина Геннадиевича, и искренне извиняются за причиненные моральные страдания.

Уверяем, что по этому факту уже проводится проверка, чтобы установить причины сбоя и принять необходимые меры для предотвращения таких случаев в будущем. Еще раз приносим искренние извинения родным и близким героя за этот недопустимый случай - добавили в ТЦК.

Напомним

В июне 86% жалоб на ТЦК и СП были связаны с фейками, манипуляциями или информационно-психологическими операциями (ИПСО). Лишь 14% обращений подтвердились после проверки. По результатам - один человек отстранен, пятеро наказаны дисциплинарно, еще 30 случаев расследуются.