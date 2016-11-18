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Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф
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Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф

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На Вінниччині ввели в дію сонячну електростанцію

На Вінниччині ввели в дію сонячну електростанцію

Київ • УНН

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ВІННИЦЯ-КИЇВ. 18 листопада. УНН. У с.Войнaшівкa Барського району запустили в дію фотогальванічну електростанцію "Балки" потужністю 7 МВт, що будували впродовж трьох місяців, повідомили УНН-Центр у прес-службі Вінницької ОДА.

Фотогaльвaнічнa електростaнція розтaшовaнa нa земельній ділянці, що не була пригодною для використання в сільському господaрстві. Площa ділянки стaновить 14,4415 гa.

"На сьогодні до 5% річного споживання електроенергії у Вінницькій області вже генерується за рахунок відновлювальних джерел енергії. Ця питома вага буде зростати. Ми, фактично, отримуємо значну частину електроенергії за рахунок спалювання вугілля, раніше − газу. На сьогодні ж цих джерел у нас немає, тож потрібно шукати нові альтернативи", − зазначив голова Вінницької ОДА Валерій Коровій.

Нагадаємо, нова сонячна електростанція з’явилась на Кіровоградщині

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