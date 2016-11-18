В Винницкой области ввели в действие солнечную электростанцию
Киев • УНН
ВИННИЦА-КИЕВ. 18 ноября. УНН. В с.Войнaшивкa Барского района запустили в действие фотогальваническую электростанцию "Балки" мощностью 7 МВт, что строили в течение трех месяцев, сообщили УНН-Центр в пресс-службе Винницкой ОГА.
Фотогaльвaничнaя електростaнция расположена нa земельном участке, который не был пригодным для использования в сельскомхозяйстве. Площадь участка составляет 14,4415 гa.
"На сегодня до 5% годового потребления электроэнергии в Винницкой области уже генерируется за счет возобновляемых источников энергии. Эта удельный вес будет расти. Мы фактически получаем значительную часть электроэнергии за счет сжигания угля, ранее - газа. Сегодня же этих источников у нас нет, поэтому нужно искать новые альтернативы ", - отметил председатель Винницкой ОГА Валерий Коровий.
Напомним, новая солнечная электростанция появилась в Кировоградской области