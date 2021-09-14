На відновлення костелу Святого Миколая зібрали понад 15 млн грн. Роботи планують розпочати у жовтні
Київ • УНН
КИЇВ. 14 вересня. УНН. На відновлення костелу святого Миколая у Києві, який постраждав від пожежі, зібрали 15,7 млн грн. Про це УНН повідомляє з посиланням на Міністерство культури та інформаційної політики України.
Деталі
За даними Мінкульту, відбулося перше засідання робочої групи з питань громадського контролю за ходом виконання аварійно-відновлювальних робіт у Костелі Святого Миколая.
Міністр поінформував, що наразі костел має попередній висновок ДСНС. На черзі — заключення Державної комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Після того буде проведено експертизу аварійного стану, що стане підставою для складання проектно-кошторисної документації.
Повідомляється, що з урахуванням мінімальних термінів отримання всіх належних висновків експертів, роботи в костелі розпочнуться в середині жовтня.
Цитата
“Гроші на порятунок Костелу Святого Миколая продовжують надходити. Сьогодні станом на 17 годину на рахунку Національного будинку органної та камерної музики України 15,7 млн грн”, — зазначається в повідомленні.
Доповнення
Раніше Мінкульт повідомляв, що на відновлення костелу Святого Миколая необхідно понад 75 мільйонів.
Нагадаємо
Пожежа у костьолі св. Миколая в Києві виникла під час репетиції на органі. І основною версією причини пожежі є загоряння електропроводки в корпусі інструменту.
Костьол Святого Миколая в столиці загорівся ввечері 3 вересня. Пожежу вдалося ліквідувати близько опівночі. УНН повідомляв, що вогонь повністю знищив орган собору. Наразі слідчі відкрили кримінальне провадження за фактом пожежі.
Президент України Володимир Зеленський поставив уряду завдання забезпечити проведення реставрації у костелі Святого Миколая у Києві.