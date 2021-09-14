На восстановление костела Святого Николая собрали более 15 млн грн. Работы планируют начать в октябре
Киев • УНН
КИЕВ. 14 сентября. УНН. На восстановление костела святого Николая в Киеве, который пострадал от пожара, собрали 15,7 млн грн. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Министерство культуры и информационной политики Украины.
Детали
По данным Минкульта, состоялось первое заседание рабочей группы по вопросам общественного контроля за ходом выполнения аварийно-восстановительных работ в Костеле Святого Николая.
Министр проинформировал, что сейчас костел имеет предварительное заключение ГСЧС. На очереди - заключение Государственной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. После этого будет проведена экспертиза аварийного состояния, что станет основанием для составления проектно-сметной документации.
Сообщается, что с учетом минимальных сроков получения всех надлежащих выводов экспертов, работы в костеле начнутся в середине октября.
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"Деньги на спасение костела Святого Николая продолжают поступать. Сегодня по состоянию на 17 часов на счету Национального дома органной и камерной музыки Украины 15,7 млн грн", - отмечается в сообщении.
Дополнение
Ранее Минкульт сообщал, что на восстановление костела Святого Николая необходимо более 75 млн.
Напомним
Пожар в костеле св. Николая в Киеве возник во время репетиции на органе. И основной версией причины пожара является возгорание электропроводки в корпусе инструмента.
Костел Святого Николая в столице загорелся вечером 3 сентября. Пожар удалось ликвидировать около полуночи. УНН сообщал, что огонь полностью уничтожил орган собора. Сейчас следователи открыли уголовное производство по факту пожара.
Президент Украины Владимир Зеленский поставил правительству задачу обеспечить проведение реставрации в костеле Святого Николая в Киеве.