Зеленський доручив Шмигалю невідкладно реставрувати костел Святого Миколая і встановити новий орган

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“Прошу вжити невідкладних заходів щодо забезпечення проведення реставраційних робіт у пам’ятці архітектури національного значення — костелі Святого Миколая, що постраждав від пожежі, і встановлення там нового органа”, — зазначив Володимир Зеленський у листі.

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Президент наголосив на необхідності до завершення вказаних робіт організувати концертну діяльність творчих колективів та окремих виконавців Національного будинку органної та камерної музики на інших сценічних майданчиках задля недопущення знищення відомого національного закладу культури.

Глава держави також звернув увагу очільника уряду на необхідність активізувати реалізацію проекту “Будинок музики” — відповідно до Указу Президента від 18 серпня 2020 року № 329 “Про заходи щодо підтримки сфери культури, охорони культурної спадщини, розвитку креативних індустрій та туризму”.

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Про результати проведених робіт Денис Шмигаль має інформувати Володимира Зеленського щомісяця.

Нагадаємо

Пожежа у костьолі св. Миколая в Києві виникла під час репетиції на органі. І основною версією причини пожежі є загоряння електропроводки в корпусі інструменту.

Костьол Святого Миколая в столиці загорівся ввечері 3 вересня. Пожежу вдалося ліквідувати близько опівночі. УНН повідомляв, що вогонь повністю знищив орган собору. Наразі слідчі відкрили кримінальне провадження за фактом пожежі.

Додамо, що будівництво костьолі св.Миколая у Києві було завершене 1909 року. З 1936 по 1978 рік використовувався як господарське приміщення. Після чого був частково відреставрований та служив залою органної музики. Після здобуття Україною незалежності в храмі, крім концертів органної музики, почали проводити богослужіння представники римо-католицької церкви. В майбутньому костьол планувалося відреставрувати та використовувати як культову споруду.