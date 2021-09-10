Зеленский поручил Шмыгалю безотлагательно реставрировать костел Святого Николая и установить новый орган
Киев • УНН
КИЕВ. 10 сентября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский поставил правительству задачу обеспечить проведение реставрации в костеле Святого Николая в Киеве, который пострадал от пожара в ночь на 4 сентября. Об этом говорится в письме Главы государства на имя Премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, передает УНН со ссылкой на Офис Президента.
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"Прошу принять безотлагательные меры по обеспечению проведения реставрационных работ в памятнике архитектуры национального значения - костеле Святого Николая, что пострадал от пожара и установления там нового органа", - отметил Владимир Зеленский в письме.
Детали
Президент отметил необходимость до конца указанных работ организовать концертную деятельность творческих коллективов и отдельных исполнителей Национального дома органной и камерной музыки на других сценических площадках для недопущения уничтожения известного национального учреждения культуры.
Глава государства также обратил внимание главы правительства на необходимость активизировать реализацию проекта "Дом музыки" - в соответствии с Указом Президента от 18 августа 2020 года № 329 "О мерах по поддержке сферы культуры, охраны культурного наследия, развития креативных индустрий и туризма".
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Результаты проведенных работ Денис Шмыгаль должен информировать Владимира Зеленского ежемесячно.
Напомним
Пожар в костеле св. Николая в Киеве возникла во время репетиции на органе . И основной версией причины пожара является возгорание электропроводки в корпусе инструмента.
Костел Святого Николая в столице загорелся вечером 3 сентября. Пожар удалось ликвидировать около полуночи. УНН сообщал , что огонь полностью уничтожил орган собора. Сейчас следователи открыли уголовное производство по факту пожара.
Добавим, что строительство костела св.Николая в Киеве было завершено в 1909 году. С 1936 по 1978 использовался как хозяйственное помещение. После чего был частично отреставрирован и служил залом органной музыки. После обретения Украиной независимости в храме, кроме концертов органной музыки, начали проводить богослужения представители римско-католической церкви. В будущем костел планировалось отреставрировать и использовать как культовое сооружение.