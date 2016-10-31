На виборах Молдови підраховано 97% протоколів
Київ • УНН
КИЇВ. 31 жовтня. УНН. На виборах президента Молдови можливий другий тур — підтримка проросійського кандидата Ігоря Додона, опустилася нижче 50%, передає УНН з посиланням на Newsmaker.md.
Наразі опрацьовано 97% протоколів, згідно з результатами Ігор Додон отримав підтримку 48, 99% громадян, його опонентка з європо-інтеграційною позицією Майя Санду — 37,7%.
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Нагадаємо, що для перемоги в першому турі кандидатові в президенти Молдови необхідно набрати 50% плюс один голос.