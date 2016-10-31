На выборах Молдовы подсчитано 97% протоколов
Киев • УНН
КИЕВ. 31 октября. УНН. На выборах президента Молдовы возможен второй тур - поддержка пророссийского кандидата Игоря Додона, опустилась ниже 50%, передает УНН со ссылкой на Newsmaker.md.
Уже обработано 97% протоколов, согласно результатам Игорь Додон получил поддержку 48, 99% граждан, его оппонентка из Европы-интеграционной позицией Майя Санду - 37,7%.
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Напомним, что для победы в первом туре кандидату в президенты Молдовы необходимо набрать 50% плюс один голос.