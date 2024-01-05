На узбережжі Миколаївщини знищили морську міну

На узбережжі Миколаївської області спеціальний підрозділ Військово-морських сил Збройних сил України знищив морську міну. Про це повідомляє ВМС ЗСУ, пише УНН.

"5 січня, Силами оборони Півдня на Миколаївщині було виявлено морську міну. Спеціальним підрозділом ВМС ЗС України небезпечну знахідку знищено шляхом контрольованого підриву, - йдеться в повідомленні.

Деталі

У ВМС нагадують, що Чорноморське узбережжя і прибережні води залишаються лінією оборони, зоною небезпеки та закликають не ігнорувати обмеження воєнного стану.

Нагадаємо

Як раніше писав УНН, морську міну під час шторму винесло на чорноморське узбережжя Миколаївщини. Небезпечний снаряд знешкодили вибухотехніки Сил оборони.

На Миколаївщині через влучання "шахеда" горіли склади, є пошкодження у дитсадочку - ОВА