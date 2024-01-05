На Миколаївщині через влучання "шахеда" горіли склади, є пошкодження у дитсадочку - ОВА

У Миколаївській області напередодні ввечері через влучання ворожого ударного дрона типу Shahed горіли склади агропідприємства, є пошкодження у дитячому садочку, будинку культури та приватних будинків, повідомив у п'ятницю голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, пише УНН.

Увечері, 4 січня, у Баштанському районі внаслідок влучання БпЛА типу "Shahed 131/136" відбулось займання складів на території агропідприємства, яке було оперативно ліквідовано - написав Кім у Telegram.

З його слів, окрім того, пошкодження отримала будівля дитячого садочку, сільський будинок культури та приватні будинки. Постраждалих немає.

Вночі рф вдарила "шахедами" по адмінбудівлі та модульному містечку на Херсонщині: семеро людей постраждали