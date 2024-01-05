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В Николаевской области из-за попадания "шахеда" горели склады, есть повреждения в детсаду - ОВА

В Николаевской области из-за попадания "шахеда" горели склады, есть повреждения в детсаду - ОВА

Киев • УНН

 • 22743 просмотра

В результате удара беспилотника загорелись склады в Николаевской области; жертв нет, но сообщается о повреждении детского сада и жилых домов.

В Николаевской области накануне вечером из-за попадания вражеского ударного дрона типа Shahed горели склады агропредприятия, есть повреждения в детском саду, доме культуры и частных домах, сообщил в пятницу глава Николаевской ОВА Виталий Ким, пишет УНН.

Вечером, 4 января, в Баштанском районе в результате попадания БпЛА типа "Shahed 131/136" произошло возгорание складов на территории агропредприятия, которое было оперативно ликвидировано

- написал Ким в Telegram.

По его словам, кроме того, повреждения получило здание детского сада, сельский дом культуры и частные дома. Пострадавших нет.

Ночью рф ударила "шахедами" по админзданию и модульному городку на Херсонщине: семь человек пострадали05.01.24, 09:25 • 20893 просмотра

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Война

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