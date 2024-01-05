На побережье Николаевской области уничтожили морскую мину
Военно-морские силы Украины обезвредили морскую мину, найденную на побережье Николаева, путем контролируемого подрыва. Район остается зоной повышенного риска.
Tesla отзывает 1,6 миллиона автомобилей из-за проблемы с программным обеспечением
Tesla отзывает 1,6 миллиона автомобилей в Китае из-за проблем с программным обеспечением, влияющих на систему помощи водителю и дверные замки. Отзыву подлежат модели 2014-2023 годов выпуска.
Правительство планирует в ближайшее время запустить электронный кабинет пациента
В Украине запустят электронные кабинеты пациентов для управления декларациями с семейными врачами, что повысит эффективность медицинских закупок.
Новый указ путина о получении российского гражданства затрагивает украинских детей - сирот - омбудсмен
путин издал приказ о присвоении украинским детям-сиротам и детям, оставшимся без родительской опеки, гражданства рф. украинский омбудсмен назвал это шагом к принудительной смене гражданства.
Великобритания накажет Северную Корею за поддержку россии
Великобритания обещает, что Северная Корея столкнется с серьезными последствиями за помощь россии в ее вторжении в Украину, заявил министр обороны Грант Шаппс.
В российской авиационной ракете Х-59 нашли более 40 иностранных компонентов
НАПК выявило 42 иностранных компонента в российских ракетах Х-59, используемых против Украины.
Правительство планирует реформу высшего образования: внедрить гранты и льготные кредиты
Правительство Украины планирует реформировать высшее образование, введя государственные гранты и льготные кредиты для увеличения государственной поддержки студентов.
Одесская область остается устойчивой и продолжает кормить мир: перевалка грузов в портах за год выросла на 15%
В 2023 году Одесский регион увеличил перевалку грузов на 15%, превысив 50 миллионов тонн, в основном экспортируя сельскохозяйственную продукцию.
Элина Свитолина сыграет против китаянки Ван Сиюй за выход в финал турнира WTA в Новой Зеландии
Элина Свитолина победила Марию Бузкову на турнире WTA 250 в Новой Зеландии и в полуфинале встретится с Ван Сию.
Швеция прекратит помогать Мали из-за ее поддержки войны рф против Украины
Правительство Швеции решило прекратить оказывать помощь Мали, поскольку хунта в этой стране поддерживает войну россии против Украины.