На побережье Николаевской области уничтожили морскую мину

На побережье Николаевской области специальное подразделение Военно-морских сил Вооруженных сил Украины уничтожило морскую мину. Об этом сообщает ВМС ВСУ, пишет УНН.

"5 января, Силами обороны Юга на Николаевщине было обнаружено морскую мину. Специальным подразделением ВМС ВС Украины опасная находка уничтожена путем контролируемого подрыва, - говорится в сообщении.

Детали

В ВМС напоминают, что Черноморское побережье и прибрежные воды остаются линией обороны, зоной опасности и призывают не игнорировать ограничения военного положения.

Напомним

Как ранее писал УНН, морскую мину во время шторма вынесло на черноморское побережье Николаевщины. Опасный снаряд обезвредили взрывотехники Сил обороны.

В Николаевской области из-за попадания "шахеда" горели склады, есть повреждения в детсаду - ОВА