На українців очікує хмарна погода з дощами, температура до +14°: прогноз на вівторок
Київ • УНН
У вівторок, 14 жовтня, в Україні очікується хмарна погода з проясненнями, місцями невеликий дощ. Температура повітря становитиме 5-10° тепла, на півдні та південному сході до 9-14°.
У вівторок, 14 жовтня, на більшості території України буде хмарно з проясненнями. Про це повідомляє УНН із посиланням на Український гідрометцентр.
Деталі
За інформацією синоптиків, вдень в Україні, крім південного сходу, місцями невеликий дощ. Вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с.
Температура 5-10° тепла, на півдні та південному сході країни 9-14°. В Карпатах вдень невеликий мокрий сніг, температура вдень 1-5° тепла
У Києві та області у вівторок буде хмарно з проясненнями, можливий дощ. Температура 7-9°.
День народження Вінні-Пуха та день майбутнього без карієсу: що ще відзначають сьогодні14.10.25, 06:30 • 1234 перегляди