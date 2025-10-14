На українців очікує хмарна погода з дощами, температура до +14°: прогноз на вівторок

У вівторок, 14 жовтня, на більшості території України буде хмарно з проясненнями. Про це повідомляє УНН із посиланням на Український гідрометцентр.

Деталі

За інформацією синоптиків, вдень в Україні, крім південного сходу, місцями невеликий дощ. Вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с.

Температура 5-10° тепла, на півдні та південному сході країни 9-14°. В Карпатах вдень невеликий мокрий сніг, температура вдень 1-5° тепла - йдеться у повідомленні.

У Києві та області у вівторок буде хмарно з проясненнями, можливий дощ. Температура 7-9°.

День народження Вінні-Пуха та день майбутнього без карієсу: що ще відзначають сьогодні