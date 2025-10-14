Украинцев ожидает облачная погода с дождями, температура до +14°: прогноз на вторник

Во вторник, 14 октября, на большей части территории Украины будет облачно с прояснениями. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

Детали

По информации синоптиков, днем в Украине, кроме юго-востока, местами небольшой дождь. Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с.

Температура 5-10° тепла, на юге и юго-востоке страны 9-14°. В Карпатах днем небольшой мокрый снег, температура днем 1-5° тепла - говорится в сообщении.

В Киеве и области во вторник будет облачно с прояснениями, возможен дождь. Температура 7-9°.

