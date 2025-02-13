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На трасі Київ-Одеса масштабна аварія, три смуги руху перекрито

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На 76 км траси Київ-Одеса сталося зіткнення трьох вантажних автомобілів біля села Глушки. Три смуги руху в напрямку Одеси перекрито, рух здійснюється через реверсну смугу під контролем патрульних.

На 76 км автодороги М-05 Київ - Одеса відбулося зіткнення трьох вантажних транспортних засобів. Наразі рух ускладнений, є лише можливість здійснити об'їзд по зустрічній смузі.

Передає УНН із посиланням на Національну патрульну поліцію.

Деталі

13 лютого на 76 км автодороги М-05 Київ — Одеса, біля населенного пункту Глушки, сталося масштабне ДТП за участю вантажних автомобілів.

За інформацією патрульної служби, відбулося зіткнення трьох вантажних транспортних засобів. 

Три смуги руху в напрямку міста Одеса перекрито. Рух частково ускладнений. Об'їзд здійснюється по зустрічній смузі руху. Патрульні на місці події забезпечують рух шляхом реверсного регулювання.

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Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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