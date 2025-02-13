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На Черкащині водійка збила молоду маму з візочком, жінка загинула

На Черкащині водійка збила молоду маму з візочком, жінка загинула

Київ • УНН

 • 38405 перегляди

49-річна водійка Volkswagen Golf збила 22-річну жінку з однорічним сином у візку в селищі Верхнячка. Мати загинула на місці, дитина не постраждала, водійку затримано.

У Черкаській області 49-річна водійка Volkswagen Golf збила 22-річну жінку з однорічним сином у візку, мати загинула на місці, дитина не постраждала, водійку затримано, повідомили у ГУНП в області, пише УНН.

На Уманщині водій наїхала на жінку з дитиною у візку. 22-річна жінка внаслідок наїзду загинула. Дитина не постраждала. Наразі за фактом ДТП слідчі розслідують кримінальне провадження

- повідомили у поліції.

Деталі

Аварія сталася 12 лютого близько 17:00 години в селищі Верхнячка Уманського району.

Попередньо встановлено, що 49-річна водійка автомобіля Volkswagen Golf не впоралася з керуванням та скоїла наїзд на 22-річну жінку, яка перетинала проїзну частину вулиці з однорічним сином у дитячому візку. Внаслідок ДТП пішохід загинула на місці аварії. Дитину оглянули медики, хлопчик не постраждав.

Порушницю поліцейські затримали. Вирішується питання щодо повідомлення затриманій про підозру та обрання запобіжного заходу.

Слідчі слідчого управління розпочали розслідування за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинили смерть потерпілого) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до восьми років ув’язнення. 

П'яний водій BMW влаштував ДТП у центрі Києва: є постраждалі10.02.25, 17:50 • 35854 перегляди

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

СуспільствоКримінал та НП
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