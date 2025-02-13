На Черкащині водійка збила молоду маму з візочком, жінка загинула

У Черкаській області 49-річна водійка Volkswagen Golf збила 22-річну жінку з однорічним сином у візку, мати загинула на місці, дитина не постраждала, водійку затримано, повідомили у ГУНП в області, пише УНН.

На Уманщині водій наїхала на жінку з дитиною у візку. 22-річна жінка внаслідок наїзду загинула. Дитина не постраждала. Наразі за фактом ДТП слідчі розслідують кримінальне провадження