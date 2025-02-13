В Черкасской области водитель сбила молодую маму с коляской, женщина погибла
Киев • УНН
49-летняя водитель Volkswagen Golf сбила 22-летнюю женщину с годовалым сыном в коляске в поселке Верхнячка. Мать погибла на месте, ребенок не пострадал, водитель задержана.
В Черкасской области 49-летняя водитель Volkswagen Golf сбила 22-летнюю женщину с годовалым сыном в коляске, мать погибла на месте, ребенок не пострадал, водитель задержана, сообщили в ГУНП в области, пишет УНН.
На Уманщине водитель наехала на женщину с ребенком в коляске. 22-летняя женщина в результате наезда погибла. Ребенок не пострадал. Сейчас по факту ДТП следователи расследуют уголовное производство
Детали
Авария произошла 12 февраля около 17:00 часов в поселке Верхнячка Уманского района.
Предварительно установлено, что 49-летняя водитель автомобиля Volkswagen Golf не справилась с управлением и совершила наезд на 22-летнюю женщину, которая пересекала проезжую часть улицы с годовалым сыном в детской коляске. В результате ДТП пешеход погибла на месте аварии. Ребенка осмотрели медики, мальчик не пострадал.
Нарушительницу полицейские задержали. Решается вопрос о сообщение задержанной о подозрении и избрании меры пресечения.
Следователи следственного управления начали расследование по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшие смерть потерпевшего) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до восьми лет заключения.
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