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В Черкасской области водитель сбила молодую маму с коляской, женщина погибла

В Черкасской области водитель сбила молодую маму с коляской, женщина погибла

Киев  •  УНН

 • 5829 просмотра

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49-летняя водитель Volkswagen Golf сбила 22-летнюю женщину с годовалым сыном в коляске в поселке Верхнячка. Мать погибла на месте, ребенок не пострадал, водитель задержана.

В Черкасской области 49-летняя водитель Volkswagen Golf сбила 22-летнюю женщину с годовалым сыном в коляске, мать погибла на месте, ребенок не пострадал, водитель задержана, сообщили в ГУНП в области, пишет УНН.

На Уманщине водитель наехала на женщину с ребенком в коляске. 22-летняя женщина в результате наезда погибла. Ребенок не пострадал. Сейчас по факту ДТП следователи расследуют уголовное производство

- сообщили в полиции.

Детали

Авария произошла 12 февраля около 17:00 часов в поселке Верхнячка Уманского района.

Предварительно установлено, что 49-летняя водитель автомобиля Volkswagen Golf не справилась с управлением и совершила наезд на 22-летнюю женщину, которая пересекала проезжую часть улицы с годовалым сыном в детской коляске. В результате ДТП пешеход погибла на месте аварии. Ребенка осмотрели медики, мальчик не пострадал.

Нарушительницу полицейские задержали. Решается вопрос о сообщение задержанной о подозрении и избрании меры пресечения.

Следователи следственного управления начали расследование по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшие смерть потерпевшего) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до восьми лет заключения. 

Пьяный водитель BMW устроил ДТП в центре Киева: есть пострадавшие10.02.25, 17:50 • 34527 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

ОбществоКриминал и ЧП
ukrainaУкраина

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