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Пьяный водитель BMW устроил ДТП в центре Киева: есть пострадавшие

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На проспекте Лобановского нетрезвый водитель BMW врезался в Mazda, стоявшую на светофоре. Два человека получили травмы средней тяжести, у виновника обнаружили 1,50 промилле алкоголя.

В Киеве нетрезвый водитель BMW въехал в впереди остановившееся на светофоре авто. В результате ДТП пострадали два человека, правоохранители открыли производство, передает УНН со ссылкой на столичную прокупатуру.

Детали

По данным правоохранителей, 9 февраля водитель автомобиля BMW 750 LI, двигаясь по проспекту Валерия Лобановского в направлении Демеевской площади, наехал на авто Mazda 6, водитель которого остановился на красный сигнал светофора. В результате столкновения водитель и пассажир Mazda получили телесные повреждения средней тяжести.

Драгер зафиксировал у водителя BMW 1,50 промилле алкоголя, его задержали и решается вопрос об избрании меры пресечения.

Напомним

За 2024 год в Украине произошло 25 781 ДТП, в которых погибли 3202 человека и травмированы 32 023 человека, основной причиной аварий стало превышение скорости. 1000 ДТП произошло из-за пребывания водителей в состоянии опьянения (алкогольного или наркотического), 110 человек погибли и 1302 травмированы.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

КиевКриминал и ЧП
ukrainaУкраина
kievКиев

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