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"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

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П'яний водій BMW влаштував ДТП у центрі Києва: є постраждалі

П'яний водій BMW влаштував ДТП у центрі Києва: є постраждалі

Київ • УНН

 • 35854 перегляди

На проспекті Лобановського нетверезий водій BMW врізався в Mazda, що стояла на світлофорі. Двоє людей отримали травми середньої тяжкості, у винуватця виявили 1,50 проміле алкоголю.

У Києві нетверезий водій BMW в’їхав в авто, що попереду зупинилося на світлофорі. У результаті ДТП постраждало двоє людей, правоохоронці відкрили провадження, передає УНН із посиланням на столичну прокупатуру.

Деталі

За даними правоохоронців, 9 лютого водій автомобіля BMW 750 LI, рухаючись по проспекту Валерія Лобановського в напрямку Деміївської площі, наїхав на авто Mazda 6, водій якого зупинився на червоний сигнал світлофора. В результаті зіткнення водій та пасажир Mazda отримали тілесні ушкодження середньої тяжкості.

Драгер зафіксував у водія BMW 1,50 проміле алкоголю, його затримали й вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу.

Нагадаємо

За 2024 рік в Україні сталося 25 781 ДТП, у яких загинуло 3202 особи та травмовано 32 023 людини, основною причиною аварій стало перевищення швидкості. 1000 ДТП здійснилося через перебування водіїв у стані сп’яніння (алкогольного чи наркотичного), 110 осіб загинуло та 1302 травмовано.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

КиївКримінал та НП
ukrainaУкраїна
kyivКиїв

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