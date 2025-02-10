П'яний водій BMW влаштував ДТП у центрі Києва: є постраждалі

У Києві нетверезий водій BMW в’їхав в авто, що попереду зупинилося на світлофорі. У результаті ДТП постраждало двоє людей, правоохоронці відкрили провадження, передає УНН із посиланням на столичну прокупатуру.

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За даними правоохоронців, 9 лютого водій автомобіля BMW 750 LI, рухаючись по проспекту Валерія Лобановського в напрямку Деміївської площі, наїхав на авто Mazda 6, водій якого зупинився на червоний сигнал світлофора. В результаті зіткнення водій та пасажир Mazda отримали тілесні ушкодження середньої тяжкості.

Драгер зафіксував у водія BMW 1,50 проміле алкоголю, його затримали й вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу.

Нагадаємо

За 2024 рік в Україні сталося 25 781 ДТП, у яких загинуло 3202 особи та травмовано 32 023 людини, основною причиною аварій стало перевищення швидкості. 1000 ДТП здійснилося через перебування водіїв у стані сп’яніння (алкогольного чи наркотичного), 110 осіб загинуло та 1302 травмовано.