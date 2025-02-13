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На трассе Киев-Одесса масштабная авария, три полосы движения перекрыты

На трассе Киев-Одесса масштабная авария, три полосы движения перекрыты

Киев  •  УНН

 • 2176 просмотра

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На 76 км трассы Киев-Одесса произошло столкновение трех грузовых автомобилей возле села Глушки. Три полосы движения в направлении Одессы перекрыты, движение осуществляется через реверсную полосу под контролем патрульных.

На 76 км автодороги М-05 Киев - Одесса произошло столкновение трех грузовых транспортных средств. Сейчас движение затруднено, есть только возможность осуществить объезд по встречной полосе.

Передает УНН со ссылкой на Национальную патрульную полицию.

Детали

13 февраля на 76 км автодороги М-05 Киев - Одесса, возле населенного пункта Глушки, случилось масштабное ДТП с участием грузовых автомобилей.

По информации патрульной службы, произошло столкновение трех грузовых транспортных средств. 

Три полосы движения в направлении города Одесса перекрыты. Движение частично затруднено. Объезд осуществляется по встречной полосе движения. Патрульные на месте происшествия обеспечивают движение путем реверсного регулирования.

Напомним,

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Игорь Тележников

Игорь Тележников

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