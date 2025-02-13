На трассе Киев-Одесса масштабная авария, три полосы движения перекрыты

На 76 км автодороги М-05 Киев - Одесса произошло столкновение трех грузовых транспортных средств. Сейчас движение затруднено, есть только возможность осуществить объезд по встречной полосе.

Передает УНН со ссылкой на Национальную патрульную полицию.

Детали

13 февраля на 76 км автодороги М-05 Киев - Одесса, возле населенного пункта Глушки, случилось масштабное ДТП с участием грузовых автомобилей.

По информации патрульной службы, произошло столкновение трех грузовых транспортных средств.

Три полосы движения в направлении города Одесса перекрыты. Движение частично затруднено. Объезд осуществляется по встречной полосе движения. Патрульные на месте происшествия обеспечивают движение путем реверсного регулирования.

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