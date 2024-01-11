На тлі скандалу із закупівлями для ЗСУ: дружина Гринкевича звільнилася з Львівської політехніки
Київ • УНН
Світлана Гринкевич подала у відставку з Львівської політехніки на тлі звинувачень у махінаціях із закупівлями за участі її чоловіка, бізнесмена Ігоря Гринкевича.
Дружина одіозного львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича, якого підозрюють в масштабних схемах із закупівлями для ЗСУ, звільнилась з посади викладача у Львівській політехніці. Про це у коментарі "Суспільному" розповіла речниця "Львівської політехніки" Наталія Павлишин, передає УНН.
Деталі
Наказ Nº155-3-10. Звільнити за власним бажанням за ст. 38 КЗпП України Гринкевич Світлану Степанівну з посади професора кафедри маркетингу та логістики з 11.01.2024
Зазначається, що напередодні студенти Львівської політехніки анонсували мітинг за звільнення Світлани Гринкевич 12 січня.
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Доповнення
Відомо, що Світлана Гринкевич працювала заступницею завідувача кафедри маркетингу і логістики з наукової роботи "Львівської політехніки".
Згідно з даними ЗМІ, 8 січня Світлана написала заяву на відпустку за власний кошт "у зв’язку з сімейними обставинами".
Дані сервісу YouControl свідчать, що Світлана Гринкевич є засновницею п’яти компаній — чотири з яких базуються у Львові — "Львівський завод збірних конструкцій-1", "Рент Естейт", "Вернісаж - 2000", а також "Юафорлайф".
П’ята компанія, "Ренесанс-стиль", зареєстрована у селі Солонка на Львівщині. Наразі Світлана вказана у реєстрах сервісу як керівниця "Рент Естейт" та "Юафорлайф".
Нагадаємо
Бюро порушило кілька місяців тому кримінальне провадження за фактом оборудок із закупівлями одягу та білизни для ЗСУ. Компанії львівського бізнесмена виграли 23 тендери на постачання міністерству оборони одягу на понад 1,5 млрд грн.
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Правоохоронці виявили повне невиконання 6 контрактів. Щонайменше за 7 договорами підприємства поставили товар на склади військових частин лише у невеликій кількості, але отримали державні кошти за повне виконання зобов'язань. Також, встановлено, що 8 договорів виконані із запізненням від 3 до 5 місяців.
9 грудня Гринкевича затримали за спробу дати хабаря у 500 тисяч доларів США одному із керівників Головного слідчого управління ДБР. Саме цю справу намагався "вирішити" Ігор Гринкевич зі службовцем ДБР.
Вже 30 грудня суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.