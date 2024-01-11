На фоне скандала с закупками для ВСУ: жена Гринкевича уволилась из Львовской политехники

Жена одиозного львовского бизнесмена Игоря Гринкевича, которого подозревают в масштабных схемах с закупками для ВСУ, уволилась с должности преподавателя во Львовской политехнике. Об этом в комментарии "Суспільному" рассказала пресс-секретарь "Львовской политехники" Наталья Павлишин, передает УНН.

Детали

Приказ Nº155-3-10. Уволить по собственному желанию по ст. 38 КЗоТ Украины Гринкевич Светлану Степановну с должности профессора кафедры маркетинга и логистики с 11.01.2024 - говорится в тексте приказа.

Отмечается, что накануне студенты Львовской политехники анонсировали митинг за увольнение Светланы Гринкевич 12 января.

Суд арестовал имущество семьи и подконтрольных кампаний бизнесмена Гринкевича

Дополнение

Известно, что Светлана Гринкевич работала заместителем заведующего кафедрой маркетинга и логистики по научной работе "Львовской политехники".

Согласно данным СМИ, 8 января Светлана написала заявление на отпуск за свой счет "в связи с семейными обстоятельствами".

Данные сервиса YouControl свидетельствуют, что Светлана Гринкевич является основательницей пяти компаний - четыре из которых базируются во Львове - "Львовский завод сборных конструкций-1", "Рент Эстейт", "Вернисаж - 2000", а также "Юафорлайф".

Пятая компания, "Ренессанс-стиль", зарегистрирована в селе Солонка на Львовщине. Сейчас Светлана указана в реестрах сервиса как руководитель "Рент Эстейт" и "Юафорлайф".

Напомним,

Бюро возбудило несколько месяцев назад уголовное производство по факту сделок с закупками одежды и белья для ВСУ. Компании львовского бизнесмена выиграли 23 тендера на поставку министерству обороны одежды на более чем 1,5 млрд грн.

Минобороны разрывает все контракты со скандальными компаниями, связанными с Гринкевичами, - замминистра обороны

Правоохранители обнаружили полное невыполнение 6 контрактов. По меньшей мере по 7 договорам предприятия поставили товар на склады воинских частей только в небольшом количестве, но получили государственные средства за полное выполнение обязательств. Также, установлено, что 8 договоров выполнены с опозданием от 3 до 5 месяцев.

9 декабря Гринкевича задержали за попытку дать взятки в 500 тысяч долларов США одному из руководителей Главного следственного управления ГБР. Именно это дело пытался "решить" Игорь Гринкевич со служащим ГБР.

Уже 30 декабря суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.