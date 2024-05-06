На тлі досвіду ЗСУ: Пентагон закупляє дрони-камікадзе Switchblade-600 для потреб США
Київ • УНН
Пентагон оголосив про закупівлю безпілотників-камікадзе Switchblade-600 в рамках ініціативи Replicator з інтеграції безпілотників у збройні сили США з метою прискорення технологічних інновацій і зменшення домінування Китаю на ринку безпілотників.
Пентагон оголосив про закупівлю дронів-камікадзе Switchblade-600, які стануть першою частиною з ініціативи Replicator, яка повинна допомогти інтегрувати дрони у військо США. Про це пише УНН з посиланням на Reuters.
Деталі
У виданні наголошують, що Switchblade-600 відомий тим, що українські військові використовують його для ударів по російських військах.
Switchblade-600 є першою оприлюдненою зброєю в програмі Replicator, але очікуються нові частини та системи. Зокрема перший транш включає неназвані морські надводні системи, повітряні безпілотники та системи боротьби з дронами (c-UAS).
Попередньо дворічна програма Replicator спрямована на прискорену інтеграцію безпілотників і технологічних інновацій в оборонні програми.
У Вашингтоні очікують, що виробник дронів AeroVironment збільшить виробництво, щоб відповідати вимогам Департаменту.
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Доповнення
Програма Replicator- амбітний проєкт США з інтеграції безпілотників у власні системи оборони. Попередньо у Вашингтоні хочуть створити армію з тисяч маленьких і дешевих дронів у надії стимулювати виробництво БПЛА у США та скоротити домінування Китаю на цьому ринку.
Пентагон підтвердив, що має 500 мільйонів доларів на підтримку Replicator у 2024 фінансовому році, включаючи близько 300 мільйонів доларів із нещодавно прийнятого законопроєкту про асигнування на оборону, на додаток до коштів, виведених з інших рахунків оборони.
Також 2025 рік Пентагон запросив близько 500 мільйонів доларів на продовження другого року Replicator.
Довідково
Switchblade 600 має потужну бойову частину аналогічну американській протитанковій ракеті Javelin, що дозволяє знищувати важку бронетехніку, зокрема і танки. Цей баражуючий боєприпас з вагою 23 кг здатен знищувати цілі атакою "зверху".
Switchblade, що використовуються американськими спецпризначенцями, активно використовуються Україною, при цьому Пентагон не розкриває кількість переданих безпілотників.
Нагадаємо
США передадуть Україні передові ударні дрони з вогнепальною зброєю. Повідомляється, що є 2 типи безпілотника: Felon 1.0 та FelonX, перший оснащений гарматою, а другий - протитанковою ракетою Spike