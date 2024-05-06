На фоне опыта ВСУ: Пентагон закупает дроны-камикадзе Switchblade-600 для нужд США

Пентагон объявил о закупке дронов-камикадзе Switchblade-600, которые станут первой частью из инициативы Replicator, которая должна помочь интегрировать дроны в войско США. Об этом пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

В издании отмечают, что Switchblade-600 известен тем, что украинские военные используют его для ударов по российским войскам.

Switchblade-600 является первым обнародованным оружием в программе Replicator, но ожидаются новые части и системы. В частности, первый транш включает неназванные морские надводные системы, воздушные беспилотники и системы борьбы с дронами (c-UAS).

Предварительно двухлетняя программа Replicator направлена на ускоренную интеграцию беспилотников и технологических инноваций в оборонные программы.

В Вашингтоне ожидают, что производитель дронов AeroVironment увеличит производство, чтобы соответствовать требованиям Департамента.

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Дополнение

Программа Replicator - амбициозный проект США по интеграции беспилотников в собственные системы обороны. Предварительно в Вашингтоне хотят создать армию из тысяч маленьких и дешевых дронов в надежде стимулировать производство БПЛА в США и сократить доминирование Китая на этом рынке.

Пентагон подтвердил, что имеет 500 миллионов долларов на поддержку Replicator в 2024 финансовом году, включая около 300 миллионов долларов из недавно принятого законопроекта об ассигнованиях на оборону, в дополнение к средствам, выведенным с других счетов обороны.

Также 2025 год Пентагон запросил около 500 миллионов долларов на продление второго года Replicator.

Справочно

Switchblade 600 имеет мощную боевую часть аналогичную американской противотанковой ракете Javelin, что позволяет уничтожать тяжелую бронетехнику, в том числе и танки. Этот барражирующий боеприпас с весом 23 кг способен уничтожать цели атакой "сверху".

Switchblade, используемые американскими спецназовцами, активно используются Украиной, при этом Пентагон не раскрывает количество переданных беспилотников.

Напомним

США передадут Украине передовые ударные дроны с огнестрельным оружием. Сообщается, что есть 2 типа беспилотника: Felon 1.0 и FelonX, первый оснащен пушкой, а второй - противотанковой ракетой Spike