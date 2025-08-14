На тлі ажіотажу у серпні запускають ще один потяг зі Львова до Карпат: який графік

Додатковий поїзд зі Львова до Ворохти призначають на кінець серпня на тлі попиту, повідомили в Укрзалізниці у четвер, пише УНН.

Додатковий поїзд зі Львова до Ворохти! Ми реагуємо на підвищений попит та призначаємо додатковий поїзд - повідомили в УЗ і перелічили:

№414/413 Львів – Ворохта. Відправлення зі Львова: 21, 22, 24, 28 серпня о 23:29. Прибуття до Ворохти: 05:30;

№783/784 Ворохта – Львів. Відправлення з Ворохти: 22, 23, 25, 29 серпня о 06:20. Прибуття до Львова: 11:20.

Поїзди курсуватимуть через Івано-Франківськ, Яремче, Татарів-Буковель.

"Цей рейс став можливим завдяки оптимізації обороту рейсу Харківського напрямку: вагони не простоюють, а ефективно працюють, обслуговуючи пасажирів у найзатребуваніших сполученнях", - повідомили в УЗ.

Квитки, як вказано, можна придбати у касах вокзалів, на офіційному сайті booking.uz.gov.ua та у мобільному застосунку "Укрзалізниця".

