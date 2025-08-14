На фоне ажиотажа в августе запускают еще один поезд из Львова в Карпаты: какой график
Киев • УНН
Укрзализныця назначает дополнительный поезд №414/413 Львов – Ворохта на 21, 22, 24, 28 августа. Он будет курсировать через Ивано-Франковск, Яремче, Татаров-Буковель.
Дополнительный поезд из Львова в Ворохту назначают на конец августа на фоне спроса, сообщили в Укрзализныце в четверг, пишет УНН.
Мы реагируем на повышенный спрос и назначаем дополнительный поезд
- №414/413 Львов – Ворохта. Отправление из Львова: 21, 22, 24, 28 августа в 23:29. Прибытие в Ворохту: 05:30;
- №783/784 Ворохта – Львов. Отправление из Ворохты: 22, 23, 25, 29 августа в 06:20. Прибытие во Львов: 11:20.
Поезда будут курсировать через Ивано-Франковск, Яремче, Татаров-Буковель.
"Этот рейс стал возможным благодаря оптимизации оборота рейса Харьковского направления: вагоны не простаивают, а эффективно работают, обслуживая пассажиров в самых востребованных сообщениях", - сообщили в УЗ.
Билеты, как указано, можно приобрести в кассах вокзалов, на официальном сайте booking.uz.gov.ua и в мобильном приложении "Укрзалізниця".