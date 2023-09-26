На тлі атаки рф на Одещину не працює пункт пропуску з Румунією
Київ • УНН
КИЇВ. 26 вересня. УНН. Пімля нічної атаки російських військ на Одещину не працює пункт пропуску з Румунією. Йдеться про пункт пропуску Орлівка, повідомили в Держприкордонслужбі, пише УНН.
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«Тимчасово призупинено роботу поромного пункту пропуску «Орлівка»‼️ Зараз там відбуваються заходи зі стабілізації функціонування після нічної атаки ворога», - йдеться у повідомленні у Telegram.
У відомстві попросили обирати інші шляхи до Румунії.
Доповнення
Начальниця об’єднаного пресцентру ОК "Південь" Наталія Гуменюк в ефірі в ефірі Радіо Свобода спростувала поширену у Telegram-каналах інформацію про те, що дрони нібито перетнули територію Румунії.
«В нас немає заяви від суміжної держави про те, що такі факти були. Ми також не фіксували нічого подібного», – заявила Гуменюк.
Нагадаємо
Російські війська вночі атакували південні регіони ракетами і ударними дронами, є руйнування зерносховищ.