На фоне атаки рф на Одесскую область не работает пункт пропуска с Румынией
Киев • УНН
КИЕВ. 26 сентября. УНН. После ночной атаки российских войск в Одесской области не работает пункт пропуска с Румынией. Речь идет о пункте пропуска Орловка, сообщили в Госпогранслужбе, пишет УНН.
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«Временно приостановлена работа паромного пункта пропуска «Орловка»‼️ Сейчас там проходят мероприятия по стабилизации функционирования после ночной атаки врага», - говорится в сообщении в Telegram.
В ведомстве попросили выбирать другие пути в Румынию.
Дополнение
Начальница объединенного пресс-центра ОК "Юг" Наталья Гуменюк в эфире в эфире Радио Свобода опровергла распространенную в Telegram-каналах информацию о том, что дроны якобы пересекли территорию Румынии.
«У нас нет заявления от сопредельного государства о том, что такие факты были. Мы также не фиксировали ничего подобного», – заявила Гуменюк.
Напомним
Российские войска ночью атаковали южные регионы ракетами и ударными дронами, есть разрушения зернохранилищ.