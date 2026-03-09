На Тернопільщині 33-річний чоловік підірвався на старому боєприпасі у лісі
Київ • УНН
У лісі поблизу села Устечко через детонацію вибухонебезпечного предмета загинув чоловік. Поліція вважає, що це був боєприпас часів минулих воєн.
У лісі на Тернопільщині загинув 33-річний чоловік у результаті детонації вибухонебезпечного предмету, передає УНН.
Деталі
На Тернопільщині внаслідок детонації вибухонебезпечного предмету в лісовому масиві поблизу села Устечко Чортківського району загинув 33-річний чоловік.
За попередньою інформацією правоохоронців, вибух стався під час контакту з предметом, який, ймовірно, належить до боєприпасів часів минулих воєн. Остаточні обставини події встановлюють відповідні служби.
Додамо
У ДСНС нагадали, що навіть через десятки років після завершення війни боєприпаси залишаються смертельно небезпечними. Старі снаряди, гранати, міни та інші ВНП можуть детонувати від найменшого механічного впливу.
Рятувальники також наголошують, що у разі виявлення підозрілого предмета:
▪не підходьте, не чіпайте його та не намагайтеся переміщувати;
▪відійдіть на безпечну відстань і повідомте інших про небезпеку;
▪негайно телефонуйте 101 або 112.