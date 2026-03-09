$43.730.0850.540.36
16:44 • 720 перегляди
В Угорщині хочуть "легалізувати" вкрадені кошти Ощадбанку. Офіційний Київ назвав дії Будапешта беззаконням
12:46 • 11084 перегляди
Зеленський обговорив на Ставці запити на допомогу у протидії "шахедам" і подібному - уже є 11 звернень від сусідів Ірану, з Європи та Америки
12:34 • 21625 перегляди
МЗС України звинуватило Угорщину в державному бандитизмі та грубому порушенні прав затриманих українських інкасаторів
9 березня, 10:16 • 14203 перегляди
Весняна посівна стартує пізніше - чи є ризики через подорожчання пального і що буде з цінами на продукти
Ексклюзив
11:13 • 34436 перегляди
НАЗК повинно перевірити майно родини кандидата на посаду голови ДМС Суворова - нардепи
9 березня, 06:12 • 28903 перегляди
Зеленський: Україна направила експертів з дронів для захисту баз США у Йорданії
8 березня, 19:46 • 45814 перегляди
На Волині група осіб напала на авто ТЦК та силоміць звільнила військовозобов’язаного
Ексклюзив
8 березня, 14:42 • 65060 перегляди
Гороскоп на 9-15 березня попереджає про наслідки коридору затемнень
8 березня, 12:28 • 107387 перегляди
Міжнародний жіночий день 8 березня - історія, значення та виклики сучасності
8 березня, 11:12 • 55962 перегляди
Сили оборони уразили “Панцирь-С1”, десантний катер та пункти управління ворогаPhoto
На Тернопільщині 33-річний чоловік підірвався на старому боєприпасі у лісі

Київ • УНН

 • 860 перегляди

У лісі поблизу села Устечко через детонацію вибухонебезпечного предмета загинув чоловік. Поліція вважає, що це був боєприпас часів минулих воєн.

На Тернопільщині 33-річний чоловік підірвався на старому боєприпасі у лісі

У лісі на Тернопільщині загинув 33-річний чоловік у результаті детонації вибухонебезпечного предмету, передає УНН.

Деталі

На Тернопільщині внаслідок детонації вибухонебезпечного предмету в лісовому масиві поблизу села Устечко Чортківського району загинув 33-річний чоловік.

Чоловік на Харківщині підірвався на вибухонебезпечному предметі: подробиці01.11.25, 23:52 • 12929 переглядiв

За попередньою інформацією правоохоронців, вибух стався під час контакту з предметом, який, ймовірно, належить до боєприпасів часів минулих воєн. Остаточні обставини події встановлюють відповідні служби.

Додамо

У ДСНС нагадали, що навіть через десятки років після завершення війни боєприпаси залишаються смертельно небезпечними. Старі снаряди, гранати, міни та інші ВНП можуть детонувати від найменшого механічного впливу.

На Житомирщині два автомобілі підірвалися на вибухових пристроях, є загиблі і поранені31.10.25, 17:37 • 11330 переглядiв

Рятувальники також наголошують, що у разі виявлення підозрілого предмета: 

▪не підходьте, не чіпайте його та не намагайтеся переміщувати;

▪відійдіть на безпечну відстань і повідомте інших про небезпеку;

▪негайно телефонуйте 101 або 112.

Антоніна Туманова

СуспільствоКримінал
Село
Війна в Україні
Тернопільська область