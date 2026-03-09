В Тернопольской области 33-летний мужчина подорвался на старом боеприпасе в лесу
В лесу вблизи села Устечко из-за детонации взрывоопасного предмета погиб мужчина. Полиция считает, что это был боеприпас времен прошлых войн.
В лесу на Тернопольщине погиб 33-летний мужчина в результате детонации взрывоопасного предмета, передает УНН.
Детали
На Тернопольщине в результате детонации взрывоопасного предмета в лесном массиве вблизи села Устечко Чортковского района погиб 33-летний мужчина.
По предварительной информации правоохранителей, взрыв произошел во время контакта с предметом, который, вероятно, относится к боеприпасам времен прошлых войн. Окончательные обстоятельства происшествия устанавливают соответствующие службы.
Добавим
В ГСЧС напомнили, что даже спустя десятки лет после завершения войны боеприпасы остаются смертельно опасными. Старые снаряды, гранаты, мины и другие ВНП могут детонировать от малейшего механического воздействия.
Спасатели также отмечают, что в случае обнаружения подозрительного предмета:
▪не подходите, не трогайте его и не пытайтесь перемещать;
▪отойдите на безопасное расстояние и сообщите другим об опасности;
▪немедленно звоните 101 или 112.