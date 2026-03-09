В Тернопольской области 33-летний мужчина подорвался на старом боеприпасе в лесу

$43.730.0850.540.36
16:44 • 2010 просмотра
В Венгрии хотят "легализовать" украденные средства Ощадбанка. Официальный Киев назвал действия Будапешта беззаконием
12:46 • 12250 просмотра
Зеленский обсудил на Ставке запросы на помощь в противодействии "шахедам" и подобному - уже есть 11 обращений от соседей Ирана, из Европы и Америки
12:34 • 22311 просмотра
МИД Украины обвинил Венгрию в государственном бандитизме и грубом нарушении прав задержанных украинских инкассаторов
9 марта, 10:16 • 14822 просмотра
Весенняя посевная стартует позже - есть ли риски из-за подорожания горючего и что будет с ценами на продукты
Эксклюзив
9 марта, 11:13 • 35358 просмотра
НАПК должно проверить имущество семьи кандидата на должность главы ГМС Суворова - нардепы
9 марта, 06:12 • 29124 просмотра
Зеленский: Украина направила экспертов по дронам для защиты баз США в Иордании
8 марта, 19:46 • 45982 просмотра
На Волыни группа лиц напала на авто ТЦК и силой освободила военнообязанного
Эксклюзив
8 марта, 14:42 • 65108 просмотра
Гороскоп на 9-15 марта предупреждает о последствиях коридора затмений
8 марта, 12:28 • 107823 просмотра
Международный женский день 8 марта - история, значение и вызовы современности
8 марта, 11:12 • 56019 просмотра
Силы обороны поразили "Панцирь-С1", десантный катер и пункты управления врагаPhoto
LELÉKA представила обновленную песню Ridnym для Евровидения-2026Video9 марта, 07:33 • 30767 просмотра
Шевченко во времена большой войны: как наследие Кобзаря звучит для современной Украины9 марта, 08:38 • 39994 просмотра
Клиника Odrex умалчивает об отзыве одной из медицинских лицензий11:31 • 28095 просмотра
alyona alyona в кружевном боди посвятила фотосессию украинским женщинамPhoto12:47 • 11723 просмотра
День Барби - история куклы, стоимость коллекционных экземпляровPhoto13:29 • 16492 просмотра
День Барби - история куклы, стоимость коллекционных экземпляровPhoto13:29 • 16553 просмотра
Клиника Odrex умалчивает об отзыве одной из медицинских лицензий11:31 • 28154 просмотра
НАПК должно проверить имущество семьи кандидата на должность главы ГМС Суворова - нардепы
Эксклюзив
9 марта, 11:13 • 35351 просмотра
Шевченко во времена большой войны: как наследие Кобзаря звучит для современной Украины9 марта, 08:38 • 40044 просмотра
Международный женский день 8 марта - история, значение и вызовы современности8 марта, 12:28 • 107823 просмотра
Урсула фон дер Ляйен
Владимир Зеленский
Юлия Свириденко
Дональд Трамп
Барак Обама
Украина
Иран
Соединённые Штаты
Израиль
Будапешт
Melovin осуществил особую мечту 9-летней девочки16:37 • 1580 просмотра
Катерина Кузнецова рассказала, как борется с эмоциональным выгоранием во время напряженных съемок15:28 • 3686 просмотра
Трамп купил облигации Netflix и Warner Bros. в разгар борьбы торгов с Paramount - Reuters15:15 • 3824 просмотра
alyona alyona в кружевном боди посвятила фотосессию украинским женщинамPhoto12:47 • 11772 просмотра
LELÉKA представила обновленную песню Ridnym для Евровидения-2026Video9 марта, 07:33 • 30832 просмотра
В Тернопольской области 33-летний мужчина подорвался на старом боеприпасе в лесу

Киев • УНН

 • 1400 просмотра

В лесу вблизи села Устечко из-за детонации взрывоопасного предмета погиб мужчина. Полиция считает, что это был боеприпас времен прошлых войн.

В Тернопольской области 33-летний мужчина подорвался на старом боеприпасе в лесу

В лесу на Тернопольщине погиб 33-летний мужчина в результате детонации взрывоопасного предмета, передает УНН.

Детали

На Тернопольщине в результате детонации взрывоопасного предмета в лесном массиве вблизи села Устечко Чортковского района погиб 33-летний мужчина.

Мужчина в Харьковской области подорвался на взрывоопасном предмете: подробности01.11.25, 23:52 • 12929 просмотров

По предварительной информации правоохранителей, взрыв произошел во время контакта с предметом, который, вероятно, относится к боеприпасам времен прошлых войн. Окончательные обстоятельства происшествия устанавливают соответствующие службы.

Добавим

В ГСЧС напомнили, что даже спустя десятки лет после завершения войны боеприпасы остаются смертельно опасными. Старые снаряды, гранаты, мины и другие ВНП могут детонировать от малейшего механического воздействия.

В Житомирской области два автомобиля подорвались на взрывных устройствах, есть погибшие и раненые31.10.25, 17:37 • 11332 просмотра

Спасатели также отмечают, что в случае обнаружения подозрительного предмета: 

▪не подходите, не трогайте его и не пытайтесь перемещать;

▪отойдите на безопасное расстояние и сообщите другим об опасности;

▪немедленно звоните 101 или 112.

Антонина Туманова

ОбществоКриминал и ЧП
Село
Война в Украине
Тернопольская область