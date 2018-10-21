На Тайвані потяг зійшов з рейок: 17 загиблих, понад 100 поранених
Київ • УНН
КИЇВ. 21 жовтня. УНН. У тайванському повіті Ілан пасажирський потяг зійшов з рейок, 17 людей загинули, принаймні 126 людей отримали травми різного ступеня важкості. Про це повідомляє УНН з посиланням на ВВС.
Подія сталася о 16:50 за місцевим часом, усього в потягу було 310 осіб. Потяг прямував з населеного пункту Шулінь в Тайдун. Це популярний маршрут серед туристів.
Також повідомляється що близько 30 осіб можуть знаходитися під завалами.
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Нагадаємо, кількість постраждалих в результаті аварії поїзда біля столиці Мароко досягла 125 осіб, 7 осіб загинули.
Як повідомляв УНН, під час зіткнення потяга з вантажівкою на Боденському озері в Німеччині, згідно з попередніми даними, принаймні 17 людей постраждали.